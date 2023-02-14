MEB bünyesindeki kuruluşlar, depremzedeler için günlük 60 bin uyku tulumu üretecek

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olgunlaşma enstitüleri, halk eğitim merkezleri ve meslek liseleri tarafından depremzedelere gönderilmek üzere günlük 60 bin uyku tulumu üretilecek.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Koçbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli ve toplamda 10 ili etkileyen depremler sonrası Ankara Olgunlaşma Enstitüsünün de bütün olanaklarını seferber ettiğini söyledi.

Depremin yıkıcı etkisinin yanı sıra soğuk hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda kalan depremzedelerin acil olarak ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesine öncelik verdiklerini belirten Koçbıyık, "Depremin ilk gününden itibaren çalışmalarımıza başladık. İlk günden itibaren bölgeye battaniye, bere, boyunluk, atkı, şal ve iç çamaşırları gönderdik." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı projesi kapsamında pazartesi gününden itibaren de uyku tulumu üretmeye başladıklarını aktaran Koçbıyık, şunları kaydetti:

"MEB projesi doğrultusunda olgunlaşma enstitüleri, halk eğitim merkezleri ve meslek liseleri tarafından depremzedelere gönderilmek üzere günde 60 bin uyku tulumu üretimi yapılacak. Biz de Ankara Olgunlaşma Enstitüsü olarak günde 100 uyku tulumu yapıp bölgeye gönderiyoruz. Uyku tulumu sayısını da günden güne artırmayı planlıyoruz. Bunun için 20 kişi çalışıyor, diğer atölyelerimizde şapka, bere ve atkı üretiliyor."

- Enstitüde 50 usta öğretici deprem bölgesine gidecek ürünler için çalışıyor

Koçbıyık, 50 usta öğreticinin deprem bölgesine gönderilecek ürünler için çalıştığını, öğrencilerin de üretime destek verdiğini bildirdi.

Ankara'ya bağlı halk eğitim merkezlerinde çocuklar ve yetişkinler için dikilen kıyafetlerin yanında bez çanta ürettiklerini kaydeden Koçbıyık, hazırladıkları kitleri depremzedelere ulaştırdıklarını söyledi.

Yiyecek-içecek atölyesinde depremzedeler için hazırladıkları uzun süre dayanabilen gıdaları da afet bölgesine gönderdiklerini belirten Koçbıyık, bunların dışında başlatılan yardım kampanyaları ile birçok malzemenin depremzedelere ulaştırıldığı bilgisini verdi.