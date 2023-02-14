'10 ildeki öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk'

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde, 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını bildirdi.

Bakan Özer, depremlerin ardından yürütülecek eğitim öğretim süreçlerine ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Depremlerin ardından 71 ilde, okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde okulların 20 Şubat'ta açılacağını dile getiren Özer, 10 ilde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesindeki eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin şöyle konuştu:

"Çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını, taşımalı eğitim kapsamına aldık. Buradaki öğrencileri, ücretsiz olarak okullarına taşıyıp geri konaklama alanlarına taşıyacağız. 10 ilde aileler isterlerse diğer illerdeki okullara çocuklarını nakledebilecekler. İlkokul ve ortaokullarda kapasite sorunumuz bulunmamakta. 10 ilde liselerde 1 milyon 29 bin öğrencimiz var. Bu öğrenciler için 71 ilde, 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk. Şu ana kadar bu kapsamda 3 bin 681 öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı."

Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarının yüzde 3 oranındaki tam burslu öğrenci okutma şartını yüzde 10'a çıkarttıklarını anımsatarak, "Böylece oluşan yüzde 7'lik yeni kapasite 10 ildeki öğrenciler için kullanılacak. Bu amaçla özel öğretim kurumlarımızda 25 bin 133 öğrenci kapasitesi oluşturuldu. Şu ana kadar 828 öğrenci bu haktan yararlandı." bilgisini paylaştı.

Depremlerin yaşandığı 10 ilde, Bakanlığa bağlı 20 bin 868 binadan 24'ünün yıkıldığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Diğer binaların tamamının hasar tespit çalışması şubat ayı sonuna kadar tamamlanacaktır. Bu nedenle 10 ilde eğitim-öğretime 1 Mart tarihine kadar ara verdik. 1 Mart tarihinden sonra 10 ilde eğitim öğretime, il bazlı değil, aynen pandemide yaptığımız gibi ilçe ve okul temelli geçiş yapılacak. Sorunu çözülen ilçelerde, bölgelerde eğitim-öğretimi hemen başlatacağız. Bu bölgelerde ikili eğitim seçeneğini de aktif kullanacağız."

Bakan Özer, 10 ilde tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kurduklarını belirterek, "Şu ana kadar 341 adet kurduk. Bu çadırlarda okul öncesi öğretmen ve rehber öğretmen ile psikolojik danışmanlarımız hizmet vermeye başladı." dedi.

Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, ikinci dönem konularının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ise (YKS) 12. sınıfın ikinci dönem konularının sınava dahil olmayacağını hatırlattı.

- "Günlük 1000 çadır ve 60 bin uyku tulumu üretiliyor"

Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının, depremlerin yaşandığı bölgedeki faaliyetlerine ilişkin de şunları aktardı:

"Okul, yurt, uygulama oteli ve öğretmenevlerinde 465 bin vatandaşımız barınıyor. 25 bin vatandaşımız ise 10 ilin dışındaki illerde konaklıyor. Bakanlığımız meslek liselerinde, öğretmenevlerinde ve uygulama otellerinde günlük hazırlanan 1 milyon 488 bin 362 sıcak yemek ve 406 bin çorba olmak üzere 1 milyon 894 bin 362 yemek, her gün 10 ilimizdeki vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Ayrıca 10 ilde 97 seyyar mutfağımız hizmet veriyor.

Meslek liselerinde 6 ay önce kurulan uygulama fırınlarında her gün 1 milyon 600 bin ekmek üretilip 10 ilde dağıtılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimimizden (MEB AKUB) 4 bin 526 öğretmen, bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. 4 bin rehber öğretmenimiz ve psikolojik danışmanımız, sahada vatandaşlarımıza psikolojik destek sağlıyor. Meslek liselerimizde, 10 bin soba üretilerek deprem bölgelerine dağıtımı yapıldı. Meslek liselerimiz, halk eğitim merkezlerimiz ve olgunlaşma enstitülerimiz günlük 1000 çadır ve 60 bin uyku tulumu üretiyor. 10 il dışından gelen 16 bin gönüllü öğretmenimiz, bölgedeki 212 bin öğretmenimizin büyük bir kısmı organizasyonlara destek oluyor."