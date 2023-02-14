Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları polise teslim etti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bayat ilçesinden farklı mesleklerden gönüllü bir grup, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti.

Burada çok sayıda enkazda arama kurtarma çalışmasına katılan ekip, Hayrullah ve Dumlupınar mahallelerindeki enkazlarda çeşitli ziynet eşyası ile para ve elektronik cihaz buldu.

Ekip üyelerinden maden işçisi Ekrem Redif, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir enkazda arama kurtarma çalışması yaptığı sırada bulduğu 22 yarım altın, altın küpe, altın kolye ve bir miktar parayı tutanakla polis ekiplerine teslim etti.