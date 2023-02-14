MEB, deprem bölgesindeki yemek hizmet noktalarını paylaştı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), depremden etkilenen illerde oluşturduğu yemek hizmet noktalarının konumlarını internetten paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 15:13, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 15:14
MEB'den yapılan açıklamaya göre Bakanlık, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde depremin ilk gününden itibaren yemek hizmet noktaları oluşturmaya başlamıştı.
Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için bu hizmet noktalarının konumları "dhgm.meb.gov.tr/meb_mutfak" internet adresinden öğrenilebilecek.