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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

"Tayvan ekibi tam enkaz altındaki afetzedeye ulaşacakken uzaklaştırıldı", "DASK hasar ihbarı için 15 gün içinde başvuru zorunluluğu var", "Futbolcu Josef De Souza bir afetzede kız çocuğunu evlat edindi", "Malatya'da hasar tespit çalışmaları iptal edildi" gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 15:30, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 15:32
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, "Tayvan ekibi tam enkaz altındaki afetzedeye ulaşacakken uzaklaştırıldı", "DASK hasar ihbarı için 15 gün içinde başvuru zorunluluğu var", "Futbolcu Josef De Souza bir afetzede kız çocuğunu evlat edindi", "Malatya'da hasar tespit çalışmaları iptal edildi, yurt dışından teknik eleman bekleniyor", "Afet bölgelerine yem gönderilmiyor", "Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremlerden önce gökyüzünde tuhaf ışıklar görüldü" iddialarına yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Tayvan ekibi tam afetzedeye ulaşacakken Türk ekibi tarafından uzaklaştırıldı. Bu duruma kızan ekip, ülkeyi terk etti." iddiasının asılsız olduğu belirtilen bültende, şu ifadeler yer aldı:

"AFAD veya yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri, afet bölgesinde kurtarma sürecini başlatarak enkaz altındaki afetzedeye ulaşmaya çalışıyor. Ulaşılan afetzedeyi göçük altından çıkarma işlemi, gerekli tıbbi süreç nedeniyle Sağlık Bakanlığına bağlı uzmanlardan oluşan UMKE'nin sorumluluğunda. Arama kurtarma ekipleri, hedef tespiti ardından yol ve tünel açıyor. Gerekli önlemler alınarak medikal müdahale yapılması için işlem UMKE'ye devrediliyor. Tayvan ekibi bunun bilincinde çalıştı, üstlendiği işleri başarıyla tamamladı. Ekip, herhangi bir olumsuzluk söz konusu olmadan ülkesine döndü. Tayvan ekibi ülkeden ayrılırken Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu, sosyal medya hesabından Türkiye ve depremzedeler için iyi dileklerini paylaştı."

- "DASK hasar ihbarı için 15 gün içinde başvuru zorunluluğu var" iddiası

"Afetzedelerin zorunlu deprem ve afet sigortası hasar ihbarı için 15 gün içinde DASK'a başvuru yapma zorunluluğu var." iddiasının da doğru olmadığı bildirildi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK), doğal afet dönemlerinde hasar ihbarında süre kısıtlaması uygulamadığı ve sigortalı ihbarını dahi beklemeksizin hasar ödemelerini gerçekleştirdiği ifade edilen bültende, 10 ili kapsayan deprem felaketinde evleri hasar gören sigortalıların ihbar için süre kısıtlamasının bulunmadığı kaydedildi.

- "Futbolcu Josef De Souza bir afetzede kız çocuğunu evlat edindi" iddiası

Bültende, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Futbolcu Josef De Souza bir afetzede kız çocuğunu evlat edindi." iddiası da yalanlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, deprem sonrası aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların bakım ve ihtiyaçlarını bu aşamada karşıladığı aktarılan bültende, çocukların biyolojik yakınlarına ulaşılması için il müdürlüklerinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının refakatinde bulunan çocukların, bu aşamada evlat edinilmelerinin mümkün olmadığına değinilen bültende, iddiaya konu fotoğrafın, Josef De Souza'nın Mersin'e getirilen afetzede çocuklara moral vermek için yaptığı ziyaret esnasında çekildiği bilgisi paylaşıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarındaki, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, otellere depremzede misafir kabul etmemelerini iletti ve otellerde kalanlar yurtlara gönderildi." iddiasının da gerçeği yansıtmadığı dile getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, 6 Şubat'ta valiliklere resmi yazı göndererek, bakanlık denetimindeki otellerin ivedilikle afetzedelere açılması talimatı verdiği hatırlatılan bültende, otellere yerleşen afetzedelerin, otellerden çıkarılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

- "Malatya'da hasar tespit çalışmaları iptal edildi" iddiası

Bültende bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Malatya'da hasar tespit çalışmaları iptal edildi, yurt dışından teknik eleman gelene kadar evlere girmeyin." iddiasının gerçek dışı olduğu aktarıldı.

Malatya Valiliğinin, şehirde hasar tespit çalışmalarının 10 Şubat'ta başladığını duyurduğu anımsatılan bültende, Valiliğin, hasar tespitinin henüz yapılmadığı veya orta ve ağır hasarlı evlere girilmemesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

"Afet bölgelerine hayvan yemi gönderilmiyor." iddiasının da doğru olmadığı kaydedilen bültende, Tarım ve Orman Bakanlığının, deprem felaketinden etkilenen illerdeki hayvan yetiştiricilerine destek için ilk etapta, bin 716 ton hayvan yemi gönderdiği, afet bölgelerine yem tedarikinin artarak devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

- "Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremlerden önce gökyüzünde tuhaf ışıklar görüldü" iddiası

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından, "Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremlerden önce gökyüzünde tuhaf ışıklar görüldü." iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, eski tarihli olduğu ve Türkiye'deki depremle ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

İddiaya konu görüntülerin, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremden uzun süre önce, 25 Eylül 2022'de bir sosyal medya hesabından paylaşıldığının tespit edildiği dile getirilen bültende, "Görüntüleri sosyal medyada yükleyen kullanıcı, görüntülerin Kazakistan'ın Balkaş kentinde kaydedildiğini belirtmiştir. Araştırmalar, görüntülerin, 21 Eylül 2022'de Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyuz MS-22 insanlı uzay aracı ile Soyuz-2.1a taşıyıcı roketine ait olduğunu göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

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