Depremden sonra Hatay'dan çaldığı otomobille Kocaeli'de yakaldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'dan çaldığı otomobille Kocaeli'de yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 16:36, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 16:36
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Sürücü H.A'nın polisin sorularına çelişkili cevaplar vermesi üzerine yapılan incelemede, aracın 7 Şubat'ta Hatay'dan çalındığı belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.