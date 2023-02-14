BDDK'dan bankaların hisse geri alımlarını kolaylaştırıcı adım

BDDK, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da meydana gelen depremler nedeniyle alınan ilave kurul kararlarını, resmi internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, bireysel kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine uygulanan yüksek risk ağırlıkları, deprem bölgesindeki illerde yerleşik gerçek kişilere kullandırılanlar bakımından uygulanmayacak.

Ticari nitelikteki nakdi kredilere uygulanan yüksek risk ağırlıkları da depremlerden etkilenen müşterilere kullandırılanlar bakımından geçerli olmayacak.

Öte yandan, payları borsada işlem gören halka açık bankaların bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak ve kredi ile piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmeyecek.

Söz konusu kararlar, 6 Şubat 2023'ten itibaren olmak üzere 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak.