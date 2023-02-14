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Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara

TBMM Genel Kurulu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 17:20, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 17:56
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Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, birleşimin başında Genel Kurul'u, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu sonrasında konuşan Adan, önemli bir devlet adamını kaybettiklerini söyledi.

Baykal'ın vefatının herkesi çok üzdüğünü vurgulayan Adan, "Öncelikle milletimizin, CHP milletvekillerinin ve parti teşkilatlarının başı sağolsun." dedi.

Adan, 6 Şubat 2023 tarihinin, yaşanan korkunç felaketle hafızalarda acı bir iz bıraktığını, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin Türkiye'yi acıya boğduğunu söyledi.

Korkunç hadisenin üzerinden bir hafta geçtiğini, bu süre içerisinde milletin ve devletin omuz omuza verdiğini vurgulayan Adan, şunları kaydetti:

"Bin yıldır yurt tuttuğumuz bu diyar, zorlu bir coğrafyadır. Anadolu'nun hikayesi, sarsıntıların, afetlerin, matemlerin tarihidir. Fakat, Türk'ün şanlı mazisi de en çetin mücadelelerle doludur. Milletimiz, sonuna dek direnmeyi de küllerinden dirilmeyi de gayet iyi bilmektedir. Depremin hemen sonrasında Edirne'den Ardahan'a herkesin tek yürek ve tek yumruk olması bu ruh sayesindedir. Milletin temsilcileri olarak bu asil millete karşı bir mesuliyetimiz vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1924 yılındaki Erzurum depreminde dile getirdiği 'Emin olabilirsiniz ki depremden müteessir olan bütün bir millettir. Bütün Türk dünyasının kalbi, tıpkı benim acılarımla atmaktadır. Umumun, bu üzüntüye yalnız manen alakadar kalmayacağı, mevcut felaketi hafifletmek için şefkat vazifesini yapacağı muhakkaktır.' sözleriyle toplumsal görevimizi ortaya koymuştur. Kısacası görevimiz milletimizin şefkatini, devletimizin dirayetini temsil etmektir. Bu memleketin kederi de kaderi de bizim omuzlarımızdadır."

- "Ülke menfaatlerini önceleyen önemli bir kişilikti"

Adan, daha sonra siyasi parti gruplarına söz verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, vefat eden Deniz Baykal'ın önemli bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Baykal'ın yüreğinin bu zamana kadar Türkiye'nin bağımsızlığı, huzuru, refahı ve mutluluğu için çarptığının altını çizen Altay, "Kendisi fevkalade birikimli, entelektüel, ülkemizi yabancı ülkelerde ve Avrupa Parlamentosunda başarıyla temsil etmiş bir büyüğümüzdü. CHP ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sayın Baykal'ın siyaset anlayışı, 'siyaset bana ne verecek' değil 'ben topluma ne vereceğim' düsturu üzerine kuruluydu. Bundan hiç ayrılmadı. Siyasetin, münakaşa yanını da müzakere yanını da çok iyi götürebilen, 'siyasette kine yer yoktur' anlayışıyla ülke menfaatlerini önceleyen önemli bir kişilikti." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kader, tedbire mani değil"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye'nin büyük bir deprem felaketi yaşadığını, bu felaketle birlikte 85 milyonun kalbinin aslında hep birlikte attığını fark ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından insanların bölge halkına destek olmak için akın ettiğini vurgulayan Usta, "Yerli yabancı bütün arama kurtarma ekiplerine, sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi partilere teşekkürü bir borç biliyorum. Bu deprem vesilesiyle, 'kader' deyip geçmemek lazım. Kader, tedbire mani değil. Daha büyük felaketleri yaşamamak için bunu önümüzdeki günlerde konuşacağız. Bütün milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Usta, Deniz Baykal'ın vefatına ilişkin de "Kendisi büyük bir devlet adamıydı. 11 dönem milletvekilliği yaptı, bakanlıklarda bulundu, CHP Genel Başkanlığı yaptı. CHP camiasına ve Antalyalılara da başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Türkiyemiz devasa bir felaketin pençesinde"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremin büyük bir felakete ve yıkıma neden olduğunu belirterek, nüfusun yüzde 17'sinin bu depremin yıkım oranı içerisinde kaldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddeti, ağır sonuçları, etkileri ve nüfus itibarıyla son yüzyılın hatta uzmanların ifadesiyle belki de bin yılın en büyük deprem felaketi olduğunu dile getiren Akçay, depremin başından itibaren pek çok güçlüğe rağmen koordinasyon zincirinin kırılmadığını, cansiperane bir mücadelenin sahaya yansıtıldığını ve adı konulmamış bir seferberliğin ilan edildiğini dile getirdi.

Akçay, "Türkiyemiz devasa bir felaketin pençesindedir. Devletimiz ve hükümetimiz, milletimizle birlikte bütün güçlükleri aşacak bir kurumsal kapasiteye ve organizasyon yeteneğine sahiptir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Akçay, Deniz Baykal'ın vefatına ilişkin "Sayın Baykal, Türk dış politikasında her zaman Türkiye'nin büyüklük ve saygınlığını ön planda tutmuş, Türkiye'nin milli çıkarlarına hassasiyetle sahip çıkmıştır. Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve CHP camiasına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ülkesinin birliği ve beraberliği üzerinde taviz verdiğine hiç şahit olmadım"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, deprem nedeniyle çok büyük bir acının yaşandığını ifade etti.

Milli birlik ve kardeşlik günü bu dönemlerin, Türk milletinin ne büyük bir millet olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Elitaş, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Elitaş, ayrıca bugün çok önemli bir devlet adamının da toprağa verildiğini ifade ederek, "Sayın Baykal'ı ben öğrencilik yıllarından tanırım. CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde çok anılarımız olmuştur. Bir dost, bir yakın, bir büyük olarak değerlendirdiğim kişidir. Ülkesinin birliği ve beraberliği üzerinde taviz verdiğine hiç şahit olmadım. Her zaman ülke menfaatlerini savunan, milli duruş sergileyen, 'yerli ve milli' tabirine tam uyacak siyasetçilerden birisiydi." dedi.

Konuşmaların ardından kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul, deprem sebebiyle yarın ve 16 Şubat Perşembe günü toplanmayacak.

Kararın kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, alınan karar gereğince, birleşimi, 21 Şubat Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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