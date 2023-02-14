'Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi' depremde büyük hasar gördü

Asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan merkez Antakya ilçesindeki çok sayıda bina, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkıldı.

Antik Çağ'da Orta Doğu zenginlerinin alışveriş merkezi haline gelen ve geceleri de meşaleler kullanılarak aydınlatıldığı bilinen Kurtuluş Caddesi'ndeki yapılar da depremde ağır hasar aldı.

Kurtuluş Caddesi'nde yer alan binaların büyük çoğunluğu depremlerin ardından yıkılırken "ışıltılı" haliyle tarihe geçen caddeden geriye büyük bir enkaz ile hüzün ve anılar kaldı.

AA ekibi Hatay'ın tarihi simgelerinden biri olan caddenin son halini dronla görüntüledi.