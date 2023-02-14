Enkazdan kendi elleriyle çıkardığı kardeşini arıyor

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde 4 çocuğu ile birlikte enkazdan çıkan Merve Tanış ve eşi Abdullah Tanış, ambulansla Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Kendi yaralarını saran Tanış ailesi, şimdi enkazdan kendi imkanları ile çıkardıkları Kadir Tükkan Kavasoğlu'nun hangi hastanede olduğunu arıyor.

Kardeşine ulaşmaya çalışan Merve Tanış, "Eşim, ben ve çocuklarım enkazdan çıktık. Ben çıktıktan sona kardeşimin olduğu binaya gittim. Kendi imkanlarım ile taşları ata ata kardeşimi enkazdan çıkardım. Ambulansa teslim ettim. Eşimin kaburgaları kırık, akciğerlerinde sorun var. Kardeşimi Şehir Hastanesinde bulamadım, Antakya'da sordum bulamadım. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Annem-babam enkazda kalıp hayatlarını kaybetti. Kardeşimden başka kimse kalmadı. Kardeşim öldü mü sağ mı bilmiyorum. Yardım istiyorum" dedi.