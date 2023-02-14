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Depremden en çok etkilenen ilçeler belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca binalarda yapılan ilk hasar tespit verilerine göre, depremlerden en çok hasar alan ilçeler, Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 18:23, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 18:25
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Depremden en çok etkilenen ilçeler belli oldu

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasar tespit çalışmalarına başlandı.

İlk hasar tespit verilerine göre, depremden en çok hasar alan ilçeler, Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri olarak belirlendi.

Bakanlık tarafından afet sonrası binalarda oluşan durum, "hasarsız", "az hasarlı", "orta hasarlı", "ağır hasarlı", "acil yıkılacak" ve "yıkık" binalar şeklinde sıralanıyor.

Buna göre, deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binalar "hasarsız", deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalar ise "az hasarlı" binalar olarak değerlendirilerek, bu iki durumda binanın kullanılmasında bir sakınca görülmüyor.

Afet sonrası duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalar ise "orta hasarlı binalar" olarak değerlendiriyor. Orta hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden, yani yapı onarılmadan ya da güçlendirilmeden yapının kullanılmaması öneriliyor, ancak eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebiliyor.

Taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının, ayrılmalarının olduğu binalar ise "ağır hasarlı" olarak değerlendiriliyor. Bu yapılar, "onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri alınamaz (dayanım ve ekonomik açısından) hasarları olan binalar" olarak tanımlanıyor.

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek, kısmen yıkıldığı binalar da "acil yıkılacak" sınıfında yer alıyor, hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemiyor ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemiyor.

Tamamen yıkılan binalar ise "yıkık" binalar olarak adlandırılıyor.

- Pazarcık'ta acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 1752

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, 6 Şubat'ta yaşanan ve büyük yıkıma yol açan iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, Bakanlık tarafından da bir yandan hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Bakanlığın yayınladığı ilk hasar tespit verilerinde, saat 00.20 itibarıyla, bu 10 ildeki ilçelerin hasar tespit durumlarına yer verildi.

Buna göre, 7,7'lik depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde incelenen bina sayısı 4 bin 31, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 1752, ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde incelenen bina sayısı 2 bin 47, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 565 olarak belirlendi.

Kahramanmaraş genelinde incelenen bina sayısı 44 bin 370, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı ise 8 bin 633 oldu.

İlk verilere göre, Kahramanmaraş'ın depremden en çok hasar alan ilçesi Dulkadiroğlu oldu. Bu ilçede, 17 bin 638 bina incelendi. Acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 3 bin 42 olarak açıklandı.

Kahramanmaraş'ın depremi en az hasarla atlatan ilçesi ise Çağlayancerit ve Merkez ilçeleri oldu. Buralarda acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık binaya rastlanmadı.

- Hatay'daki tespitler

Hatay'da il genelinde toplam incelenen bina sayısı 37 bin 813, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı ise 8 bin 268 olarak açıklandı.

Hatay'ın depremden en çok etkilenen ilçesi, inceleme yapılan 5 bin 382 binadan 2 bin 619'u acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edilen Antakya oldu.

Reyhanlı ilçesinde ise incelenen bina sayısı 462, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı ise 2 olarak belirlendi. Bu kapsamda Reyhanlı, ilk tespitlere göre en az ağır hasara sahip ilçe olarak belirlendi.

- Adıyaman'da ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 5 bin

Adıyaman il genelinde incelenen bina sayısı 22 bin 876, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 5 bin olarak tespit edildi.

Adıyaman'ın Merkez ilçesi depremden en çok etkilenen ilçe oldu. Buna göre Merkez'de 14 bin 163 bina incelendi, 3 bin 554 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina olarak açıklandı.

Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger ilçelerinde ise acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık binaya rastlanmadı.

- Gaziantep'teki tespitler

Gaziantep'te incelenen bina sayısı 104 bin 824, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 10 bin 777 olarak belirlendi.

Gaziantep'te, Nurdağı ilçesi depremin en çok yıkıma neden olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. İlçede 10 bin 579 binada hasar tespit incelemesi yapıldı, 4 bin 787 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edildi. Gaziantep'in Karkamış ile Yavuzeli ilçesinde ise acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina bulunamadı.

- Haliliye, Şanlıurfa'nın en çok etkilenen ilçesi

Şanlıurfa'da incelenen bina sayısı 24 bin 324, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 338 olarak açıklandı.

Haliliye ilçesinde incelenen 12 bin 785 binadan 145'i acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak belirlenmesiyle kentin en çok etkilenen ilçesi oldu. Şanlıurfa'nın, Akçakale, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Suruç, Viranşehir ilçelerinde ise acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık binaya rastlanmadı.

- Bismil, Dicle, Eğil, Hazro, Kocaköy, Kulp ve Silvan'da yıkık bina yok

Diyarbakır'da incelenen bina sayısı 20 bin 90, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 434 olarak tespit edildi.

Bağlar ilçesi depremde en çok hasar alan ilçe oldu. İlçede incelenen 5 bin 730 binadan 153'ü acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak kayıtlara geçti.

Diyarbakır'da, Bismil, Dicle, Eğil, Hazro, Kocaköy, Kulp ve Silvan'da acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık binaya rastlanmadı.

- Osmaniye'de depremden en az etkilenen ilçe Sumbas

Osmaniye'de incelenen bina sayısı 22 bin 841, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 1739 oldu. Osmaniye'nin Merkez ilçesinde incelenen 13 bin 667 binadan 1088'inin acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespiti yapıldı.

Osmaniye'nin depremden en az etkilenen ilçesi ise Sumbas oldu. İlçede incelenen 416 binadan 13'ü acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak belirlendi.

Adana'da da il genelinde 4 bin 178 binada inceleme yapıldı. Toplam acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 33 olarak belirlendi. Kentte depremden en çok zarar gören ilçe Çukurova olarak kayıtlara geçti. İlçede 2 bin 875 binada inceleme yapıldı, 30 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak kaydedildi. Adana'nın İmamoğlu, Karaisalı, Kozan, Sarıçam, Yüreğir ilçelerinde ise acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina tespit edilmedi.

- Doğanşehir, Malatya'nın en çok yıkıma uğrayan ilçesi oldu

Malatya'da incelenen bina sayısı 20 bin 319, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı ise 5 bin 578 oldu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi depremde en çok yıkıma uğrayan ilçesi olarak belirlendi. Buna göre ilçede 4 bin 876 bina incelendi, 2 bin 126 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina olarak kaydedildi.

Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge ilçelerinde ise acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina yer almadı.

Kilis'te ise 2 bin 81 binada hasar tespiti yapıldı. 447 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak belirlendi.

Kilis'te depremin en çok etkilediği yer Merkez ilçesi oldu. Buna göre ilçede 1635 bina incelendi, 200 binada acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık tespiti yapıldı. Kentin depremden en az hasar alan ilçesi ise Musabeyli olarak kayıtlara geçti. İlçede acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 28 olarak kaydedildi.

Bakanlığın hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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