Yıkılan binalara ilişkin 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, Kahramanmaraş'taki Sabır Apartmanı'nın müteahhidi Ebubekir Özbey, Şanlıurfa'da yıkılan bir apartmanın müteahhidi Osman Eken ile Malatya Onur İnşaat ortağı Serpil Başar Yoloğlu'nun İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Eken, polis tarafından yol uygulaması sırasında, diğer 2 şüpheli ise ikametgahlarında gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.