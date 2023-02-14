Bankacılık sektörü karlarının bir kısmını depreme tahsis etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankacılık sektörümüz, 2022 karlarının belli bir oranını, şu an itibarıyla 50 milyar lira civarında, depreme tahsis ettiler."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 20:30, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 20:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bankacılık sektörümüz, 2022 karlarının belli bir oranını, şu an itibarıyla 50 milyar lira civarında, depreme tahsis ettiler."
"Yurt içinde ve dışında AFAD'a yapılan, şimdilik tutarı 8,3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını deprem bölgesi için kullanıyoruz."