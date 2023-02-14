Depremzede yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

"ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN 100 BİN LİRA NAKDİ YARDIM YAPACAĞIZ"

İlk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı. Hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı açıklamıştık.

Acil ihtiyaçlar için 100 bin lira nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız. Devlet ve millet olarak elele vererek hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız.