Nizip'te yıkılan binaya ilişkin soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binaya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 20:44, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 20:46
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Furkan Apartmanı'nın yıkılarak 51 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.
Apartmanın alt katındaki iş yeri sahipleri Faik Öğüt ve Eyüp Öğüt gözaltına alındı.