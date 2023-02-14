Depremde hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşı sayısı 6'ya yükseldi

Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşı sayısı 6'ya yükseldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Azerbaycan vatandaşlarının tahliye sürecinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis ve Diyarbakır illerinden tahliye edilen 513 Azerbaycan vatandaşının ve aile bireylerinin otobüslerle Azerbaycan'a getirildiği kaydedildi.

Malatya kentinde yapılan arama çalışmaları sonucunda 2001 doğumlu Azerbaycan vatandaşı Şahin Verdiyev'in yaşamını yitirdiği öğrenildiği ve deprem sonucu hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşlarının sayısının 6'ya yükseldiği aktarıldı.