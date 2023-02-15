15 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, Aralık 2022 dönemi ücretli çalışan istatistikleri ile ocak ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ayrı ayrı ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.45/11.45)

- Çavuşoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile görüşecek.

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları düzenlenecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı bitiminde basın toplantısı yapacak.

(Brüksel)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu ilk maçında perşembe günü İsviçre'nin Basel takımını konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Manolis Siopis, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; bordo-mavili ekip son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacak.

- Basel'in basın toplantısı ve antrenmanı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenecek,

(Trabzon/14.00/17.00/18.15/19.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçlarında Club Brugge-Benfica ve Borussia Dortmund-Chelsea karşılaşmaları yapılacak.

(Brugge/Dortmund/23.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu L Grubu'nda Darüşşafaka Lassa, deplasmanda İspanya'nın UCAM Murcia, J Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, aynı ülkeden BAXI Manresa ile deplasmanda karşılaşacak.

(Murcia/22.30/Manresa/23.00)

4- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda Ziraat Bankkart, deplasmanda Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımıyla mücadele edecek.

(Berlin/21.30)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 6'ncı ve son maçlarında D Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Polonya'nın LKS Commercecon ekibiyle Almanya'da, C Grubu'nda VakıfBank, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Berlin/17.00/Novara/21.30)

6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın play-off turu rövanşında Türk Hava Yolları, İtalya'nın e-work Busto Arsizio takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Busto Arsizio/21.00)