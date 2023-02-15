Haluk Levent 30 yıldır 'yardım işleriyle' biliniyor
Kurduğu Ahbap teşkilatıyla bir çok kişiye yardımcı olan Haluk Levent'e gösterilen bazı tepkiler haksız ve yersiz bulunuyor
Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
1999 Gölcük depreminde de yardım faaliyetlerine katılmış olan Haluk Levent, 30 yıldır yardım faaliyetlerinde bulunuyor.
Haluk Levent'in 30 yıl önde katıldığı bir TV programında söylenenler oldukça dikkat çekici...
30 yıl öncesine ait video kaydında, Haluk Levent'in böbrek hastaları için bedava konser düzenlediği ve elde ettiği kazancın büyük bölümünü hayır işlerine harcadığı için arabası dahi olmadığı belirtiliyor.
Haluk Levent günümüzde kurduğu Ahbap organizasyonuyla "yardım organizasyonlarına mesafeli olan" bir çok kişinin hayır işlerine bağışta bulunmasını sağladı.
İşte 30 yıl öncesine ait video kaydı
Ben Afrika'da 2 mezar onardım, takdir edeceğine çamur atan karaktersiz bürokratlar gördüm.Halim Gençoğlu (@halimgencoglu) February 14, 2023
Adamcağız yeni meşhur olduğu yıllarda bile hayırla tanınmış ve 30 yıldır aynen devam ettiği halde bazılarına yaranamıyor.
Maaş alıp görevini yapamayanların tipik kompleksidir çamur atmak.+ pic.twitter.com/IlJZ5A11mX