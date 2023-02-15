Şanlıurfa'da deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 07:59, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 07:48
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan Ö.E. hakkında yakalama kararı çıkardı.
Gözaltına alınan Ö.E, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından söz konusu paylaşıma tepki gösterdi.