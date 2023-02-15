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'Yöneticiye söyledim alay etti! Cennetten köşe cehennem oldu'

Hatay'da "Cennetten bir kare" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak yerle bir olan Rönesans Rezidans müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklanmıştı. Rönesans Rezidans'ın sakinlerinden Zekiye Barutçu Yiğitbaşı'nın rezidans ile ilgili sözleri dehşete düşürdü. "Cennetten köşe cehennem oldu" diyen Yiğitbaşı, "Yöneticiye temelin kaydığını söyledim, alay edermişçesine güldü. Komşularıma anlattım, herkes duyarsız kaldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 08:25, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 08:33
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'Yöneticiye söyledim alay etti! Cennetten köşe cehennem oldu'


Depremlerde yerle bir olan ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ta 10 yıl yaşayan sakinlerinden, Hatay Belediyespor eski Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, 2022 yılında koridorlarda çatlaklar oluşmaya başladığını, binanın temelinin kaydığını iddia ederek, yöneticiye bu durumu anlattığında kendisiyle alay eder gibi davrandığını, komşularının ise duyarsız kaldığını söyledi.

"CENNETTEN BİR KÖŞE, CEHENNEM OLDU"

Binanın kontrol edilmesi ve önlem alınması için çaba gösterdiğini ancak, sonuç alamayınca taşınma kararı aldığını ifade eden Yiğitbaşı, "Cennetten bir köşe, cehennem oldu" dedi.


"YÖNETİCİYE TEMELİN KAYDIĞINI SÖYLEDİM ALAY EDER GİBİ GÜLDÜ"

Rönesans Rezidans'a Yiğitbaşı, tavsiye üzerine Rönesans Rezidans'tan daire satın aldığını ve 2013 yılında taşındığını söyleyerek, "İki daire aldık. 2022 yılına kadar da burada oturduk. Taşınmadan kısa süre önce koridorda çatlak gördüm. Her geçen gün o çatlak büyüdü, birkaç ay sonra bir parmak girecek kadar genişledi. Yöneticiye anlattım, 'Ben korkuyorum' dedim. Temelin kaydığını düşündüğümü söyledim. Alay edermişçesine güldü.


Olayın üzerine gittim, günlerce uyardım. Bunun üzerine yöneticim bana sorunu hallettiği söyledi. Nasıl çözdüğünü sorduğumda, mühendisler geldi, yapı denetimi yaptılar dedi. Teknik bazı şeyler söyledi, anlamadım. Komşulara da söyledim. Baktım herkes duyarsız, taşınmaya karar verdim" dedi.

"VOLKAN DEMİREL DE ORADA OTURUYORDU"

Yiğitbaşı, inşaat teknikeri bir arkadaşının depremden sonra Rönesans Rezidans'ın enkazında inceleme yaptığını belirterek, "Kalıntıları elinde ovaladığında, kil gibi parçalandığını, bina demirlerinin yanlış şekilde bağlandığını söyledi. Kolonların kesilmiş olduğuna dair söylentiler de duydum. Doğruysa kesinlikle cinayet.

Zaten binanın yıkılış şekli çok tuhaf. Evet, çok bina harap oldu ama, hiçbiri Rönesans gibi değil. Orada 800-900 kişi oturuyordu. Ben eski Hatay Belediyespor Başkanıyım. Hatayspor'un da kongre üyesiyim. Hatayspor'un bütün futbolcuları orada yaşıyordu, hatta Volkan Demirel de orada oturuyordu. Ama o anda iki futbolcu varmış. Çok sevdiğim komşularımı kaybettim" dedi.

Yiğitbaşı, inşaat şirketinin rezidans sakinlerinin görüşlerini yazdıkları bir anı defteri hazırlandığını, 'Cennetten bir köşe' ifadesinin de kendisine ait olduğunu belirtti. Yiğitbaşı, "Aslında ilk olarak yazmak istemedim. Sanki yazacağım ama, kötü bir şey olacak gibi. Çok ısrarcı oldular, ben de yazmaya karar verdim. Bir övgü gibi yazdım çünkü, hakikaten de öyleydi.

Yüzme havuzu, spor salonu her yer yeşillik, her imkan vardı. Üç beş satırlık bir güzelleme yazdım. O sözü de sosyal medyada kim bulmuşsa, viral olmuş. Ben çok utandım ve bir sorumluluk duygusuyla sosyal medyadan, şimdi anlattığım gibi görüşlerimi paylaştım. Katiller mutlaka yargılanmalı, sakın tutuksuz olarak salıvermesinler. O cennetten bir köşe cehennem oldu" dedi.

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