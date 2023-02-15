Çin, balon krizinin ardından 6 Çinli şirketi kara listeye alan ABD'ye tepki gösterdi

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çinli 6 şirketin "askeri amaçlı balonlar gibi havacılık ve uzay programlarını desteklediği" gerekçesiyle kara listeye alınmasını reddettiği bildirildi.

ABD'nin uzun zamandır ihracat kontrol tedbirlerini, başka ülkelerin şirketleri üzerinde baskı kurmak ve olağan ekonomik ve ticari ilişkileri sekteye uğratmak için kötüye kullandığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tavırlar, ilgili şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını zedelemekte, küresel tedarik zincirlerinin güvenliğine ve istikrarına zarar vermektedir. ABD'yi, Çinli şirketler üzerindeki temelsiz baskılarına son vermeye çağırıyoruz. Çin, ülke şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken önlemleri alacaktır."

ABD Ticaret Bakanlığı, "ABD'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiği" gerekçesiyle Pekin Nanciang Havacılık ve Uzay Teknolojisi, Çin Elektronik Teknolojisi Grubu Kurumu 48. Araştırma Enstitüsü, Dongguan Lingkong Uzaktan Algılama Teknolojisi, Eagles Men Havacılık Bilim ve Teknoloji Grubu, Guangcou Tian-Hai-Xiang Havacılık Teknolojisi ile Şanşi Eagles Men Havacılık Bilim ve Teknoloji Grubu'nun ihracat kontrol listesine almıştı.

- ABD ile Çin arasındaki "casus balonu" krizi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon 4 Şubat'ta, Başkan Joe Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

Pekin yönetimi, "sivil insansız hava aracına güç kullanarak müdahale ettiği" gerekçesiyle ABD'yi protesto etmişti.