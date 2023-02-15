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Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İstanbul'un hangi ilçeleri riskli?

Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası bir İstanbul depreminde minimum 500 bin kişinin ölümle burun buruna olduğunu belirterek "riskli" ilçeleri açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 09:52, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 09:57
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Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İstanbul'un hangi ilçeleri riskli?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, tv100'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Az önce konuştum adlı programına konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Görür'ün konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kuzey Anadolu Fayı, büyük ölçüde 1939,1942,1943,1944,1957,1967 ve 1999'da Marmara'nın kapılarına dayandı. Yani tabiri caizse İstanbul'un surlarına dayandı. Bu deprem İstanbul'da olacak. Buraya kadar olan kırılmalarla enerjisinin büyük bir kısmını kırarak rahatladı. Dolayısıyla kırılmamış bazı yerler varsa onlar da kırılabilir ama Erzincan'dan itibaren İstanbul sınırlarına kadar Kuzey Anadolu fayı büyük bir ölçüde rahatladı. Sadece Karlıova-Erzincan arasında bizim Yedisu fayı dediğimiz bir yer var. Orada 7 ve üzeri bir deprem bekliyoruz. Orada en son deprem 1790'larda olmuş. Orayı bir tarafa bırakırsak artık Kuzey Anadolu fayı uzun bir dönem uyuma faslına geçebilir büyük bir depremler açısından.

Doğu Anadolu fayı enerjisini büyük ölçüde boşalttı. Daha deprem beklediğimiz yerler var Bingöl-Karlıova arasında bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayı, İstanbul ve Erzincan yöresi hariç büyük ölçüde boşalttı. Türkiye, artık bundan sonra bu iki fay sisteminden türeyen büyük depremlerden uzak olabilir. Bu da ülkemizi deprem odaklı kentlere dönüşüm açısında rahatlatabilir. Bu bilimsel bir veridir. İstanbul'daki depremin zamanına gelince de yapılan çalışmalarda denildi ki Marmara bölgesi 1999 depremlerinden sonra her an olmak kaydıyla 7'den büyük bir deprem üretmesi 30 yıl içerisinde yüzde 62 olasıdır. Şimdi eğer 23 sene geçmişse bu olasılık daha da artmıştır. Deprem bu ülkede en gerçek bir unsur. Bu ülkenin en temel sorunu.

"AVRUPA YAKASI DAHA ÇOK ETKİLENİR"

Anadolu Yakası göreceli olarak depremden daha az etkilenir. Avrupa Yakası daha çok etkilenir. Avrupa Yakası'nın depremden daha fazla etkilenecek yeri denize paralel aşağı yukarı 10 kilometre kalınlığında zondur. Haliç'ten başlarsınız Silivri'ye kadar gidersiniz. Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri'ye gittiğiniz yerler. O şerit içerisindedir. Oralardaki depremin etkisini büyütecek nitelikte. Avcılar'da ise bir anlamda çürük bir zemin var. Deprem etkisini büyüten, heyelan yapmaya müsait, çökmeye müsait zeminler.

"MİNİMUM 500 BİN İNSAN..."

Şimdi İBB bir çalışma yaptı. Türkiye'de valiliklerden ve bakanlıklardan daha fazla rakam aldık. Denildi ki, 'İstanbul'da 1 milyon 100 bin bina var' Bunun 59 bin tanesi çok ağır hasarlı. Bu demektir ki ölümlü vakaların büyük bir kısmı bu 59 bin bina içerisinden olacak. Ben şimdi minimize ediyorum. Bu 59 bin binanın 49 bin binasını da alın. Bunda da insanların burnu kanamasın. 10 bin bina verin. 10 bin bina İstanbul'da hiç öyle kalmadı ama her biri beş katlı olsun. 50 bin kat yapar. Her kata iki daire koyun, her daireye 4-5 kişi koyun alın size 500 bin bu minimum. Yani bu işin şakası yok. İstanbul'da beklediğimiz deprem olursa bu yapı stokuyla, bu gecekondu mantığıyla bu yoğunluğu bu nüfus içerisinde Kahramanmaraş depremlerinin kaybından daha fazla olur. Minimum 500 bin insan ölümle burun buruna. İfadelerini kullandı.

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