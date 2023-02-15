Tüm zamanların rekorunu kıran dolar 18,85 TL'ye geriledi
Gün içinde 19 TL seviyesinin üzerini test eden dolar, günü 18,85 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 18:23, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 18:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8490
|18,8500
|18,8500
|18,8510
|Avro
|20,2570
|20,2580
|20,1210
|20,1220
|Sterlin
|22,8950
|23,0090
|22,5540
|22,6650
|İsviçre Frangı
|20,4680
|20,5700
|20,3240
|20,4260
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8190
|18,8990
|18,8200
|18,9000
|Avro
|20,2170
|20,2970
|20,0810
|20,1610
|Sterlin
|22,8350
|23,0450
|22,4940
|22,7040