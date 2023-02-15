Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesinde depremzedeler için bir dakikalık saygı duruşu
Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 10:30, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 10:35
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında karşılaşmalardan önce "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Maç seremonisinde ise Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız" yazılı pankart açıldı.