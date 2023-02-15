Nurdağı'ndaki ikinci el oto alım-satım merkezinde büyük tahribat

- Kahramanmaraş merkezli depremlerin, yüzlerce yapının yıkılmasına yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, ikinci el oto alım-satım merkezinde de büyük tahribat oluştu, çok sayıda araç hurdaya döndü.

Depremlerde neredeyse enkaz yığınına dönüşen Nurdağı'nda meydana gelen hasar, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

İlçenin Kahramanmaraş Bulvarı boyunca uzanan oto alım-satım bölgesinde yüzlerce aracın hasar gördüğü gözlendi.

İlçede oto alım-satım işi yapan Bestami Deveci, deprem anı ve sonrasını anlatmaya kelimelerin yetemeyeceğini söyledi.

Nurdağı'nın, Türkiye'de 2. el oto alım-satımı anlamında ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Deveci, "Ben daha önce kamyonculuk yapıyordum, 2009'da bu işi yapmaya başladım. Esnafın yüzlerce arabası gitti. Benim 4 ağır, 4 de hafif hasarlı aracım var. Burada 500'e yakın galeri vardı. Burada müşteri aracı yok, herkesin kendi aracı." diye konuştu.

Depremde oğlunu, üç aylık gelinini, kardeşini ve iki yeğenini kaybettiğini belirten Deveci, "Hani ben yaşıyorum da 'keşke ben de gitseydim' diyorum. Ne yapayım işte? Sözün bittiği yer. Başka ne diyeyim ki?" ifadelerini kullandı.