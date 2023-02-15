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Depremzedelerin abonelik sözleşmelerini iptal hakkı bulunuyor

Aboneliklerinden artık yararlanamayacak depremzedelerin, süresi bir yıldan az aboneliklerinde "mücbir sebep" nedeniyle sözleşmelerini feshedebilme imkanı bulunurken taahhütlü abonelik sözleşmelerinde belli oranda cayma bedeli talep edilmemesi için düzenleme yapılması önem taşıyor- Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu:- "Sözleşmelerinin sonlanmasını isteyen tüketicilerin yapmış olduğu ödemelerden aldıkları hizmet tutarı düşülerek, kalan tutar kendilerine iade edilmelidir. Kalan abonelik tutarının iadesinde sorun yaşayan tüketici, tüketici hakem heyetlerine başvurabilir

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 11:22, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 11:23
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Depremzedelerin abonelik sözleşmelerini iptal hakkı bulunuyor

- Deprem mağduru vatandaşların "mücbir sebep" kapsamında abonelik ve hizmet sözleşmelerini iptal etmesi imkanı bulunuyor. Taahhütlü aboneliklerde ise cayma bedeli alınmaması için düzenleme yapılması gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu bölgede pek çok vatandaş, ya ücretini ödeyemeyeceği ya da artık yararlanma imkanı bulunmadığı için abonelik sözleşmelerini iptal etmek istiyor. Bu kapsamda, telefon, internet ya da dijital televizyon yayıncılığı aboneliğine ilişkin sözleşmeler ile spor salonu ya da dershane gibi kurumlarla imzalanan hizmet sözleşmeleri de yer alıyor.

Ticaret Bakanlığının Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği'ne göre, tüketici, belirsiz süreli veya bir yıl ve daha uzun abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden istediği zaman feshetme hakkına sahip bulunuyor. Süresi bir yıldan az abonelik sözleşmesinde de tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde sözleşme feshedilebiliyor.

Taahhütlü abonelikler ise belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilerle yapılıyor. Burada, tüketicinin taahhütlü aboneliğini süresinden önce feshetmesi halinde cayma bedeli talep edilebiliyor.

Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen deprem bölgesinde internet, telefon gibi hizmetlerde söz konusu cayma bedelinin alınmaması için kamunun düzenleme yapması önem taşıyor.

Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, herhangi bir bedel ödemeden taahhütlü abonelik feshedilebiliyor.

Spor salonu ve dershane gibi kurumlarla imzalanan hizmet sözleşmelerinde ise deprem bölgesinde artık bu hizmetin verilmesi mümkün değilse "ayıplı hizmet" kapsamında fesih imkanı bulunuyor.

- "BTK düzenleme yapmalı"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine, OHAL ilan edilen bölgede tahakkuk etmiş ve edecek tüm faturaların dondurulmasını, hayatını veya evlerini kaybetmiş vatandaşların abonelikleriyle ilgili yükümlülüklerin sonlandırılmasını talep etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) da telekomünikasyon sektörüne yönelik abonelikler konusunda düzenleme yaparak ilgili şirketlere bildirmesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "İnternet, cep telefonu, sabit telefon, dijital televizyon yayıncılığı hizmetleri sunan işletmelerin, OHAL ilan edilen ve depremden etkilenen 10 ilimizdeki aboneliklerinde ilgili tüketicilere şefkatli yaklaşmaları, alacak ve icra takibinde bulunmamaları sağlanmalı." dedi.

Telekomünikasyon sektörü dışındaki aboneliklere ilişkin de değerlendirmede bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca, bu illerdeki spor salonu, dershane, kurs ve benzeri abonelikler, Ticaret Bakanlığının yapacağı bir düzenlemeyle askıya alınmalı. Mücbir sebep nedeniyle varsa tüketicilerin mükellefiyeti sona erdirilmeli. Hizmet almak isteyen kendisi başvurduğu takdirde hizmet kaldığı yerden devam ettirilmeli. Sözleşmelerinin sonlanmasını isteyen tüketicilerin yapmış olduğu ödemelerden aldıkları hizmet tutarı düşülerek, kalan tutar kendilerine iade edilmelidir. Kalan abonelik tutarının iadesinde sorun yaşayan tüketici, tüketici hakem heyetlerine 66 bin liraya kadar uyuşmazlıklarda internetten başvuru yapabilir."

- "Mücbir sebep olduğu için cayma bedeli talep edilmemeli"

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal da şu an bölgede bir mücbir sebep halinin yaşandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"GSM operatörlerinden sadece 1 ay değil, belli süre ücretsiz görüşme sağlanmalı. Geçmiş borçlar ertelenmek yerine sıfırlanmalı. Vefat eden depremzedelerin varislerinden borçların tahsili yoluna gidilmemeli. Taahhütlü aboneliklerde, aboneliğini değiştirme ya da iptal etmek isteyenlerden cayma bedeli alınmamalı. Kamu da bu konuda gerekli desteği sağlamalı ve düzenlemeleri yapmalı. Vatandaş 'Ödeyemiyorum' diyor. Dershane ve spor salonu gibi hizmet sözleşmelerinde mücbir sebep olduğu için cayma bedeli talep edilmemeli. Böyle bir yer de yok artık. Hasar görüp tekrar düzenleyecek olanlar için de vatandaşın buralara gidecek gücü yok. Ödemelerin iade edilmesi gerekir. Ödemenin hizmet alınamayacak kısımları hiçbir kesinti yapılmadan iade edilmeli."

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