Bakan Soylu: Antakya'da 2 konuttan 1'i yıkık

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü 10.günde Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antakya'da 2 konuttan 1'inin yıkık olduğunu söyledi.

Depremden etkilenen bölgelerde delil olmadan enkazın kaldırılmadığını da belirten Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

-Binaların yüzde 40'ında hasar tespiti yapıldı.

Delillendirme faaliyeti tamamlanmadan enkaz kaldırılmıyor.

Antakya'daki iki konuttan biri yıkık ya da yıkılması gerekiyor.

Evler bir yılda teslim edilecek.

Bölgede güvenlik güçlerimizin sayısını 3 katına çıkardık.

Barınma merkezleri olarak çadırlar kuruldu. Türkiye genelinde 200 bin çadır sevk edildi. Önemli bir bölümü kuruldu. Bir 200 bin çadır daha sevk edilecek.

''SALGIN HASTALIK SÖZ KONUSU DEĞİL''

Salgın hastalık, enfeksiyon gibi bir yayılım söz konusu değil. Hem hastanelerimiz işlem yapıyor hem de aynı zamanda onlarca ekip taramalarına devam etmektedir.

Bu şehirler sağlam zemin üzerinde yeniden vatandaşlarımız burada yaşayan hemşehrilerimizin şehri olarak hayatiyetine devam edecektir. Binaların nereye yapılacağına dair tespitler tamamlandı.

Soylu: '335 bin 956 ailenin hesaplarına 10'ar bin lira deprem desteği yatırıldı'