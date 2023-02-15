Bakan Özer: 5 bin 836 öğrencimiz naklini başka illerdeki okullara aldı
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 11:43, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 12:21
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı."
Milli Eğitim Bakanı Özer: "10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız."