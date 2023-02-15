Bakan Özer: 5 bin 836 öğrencimiz naklini başka illerdeki okullara aldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı."

Milli Eğitim Bakanı Özer: "10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız."