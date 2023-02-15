Kültür Bakanlığına ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitini tamamlandı

Kahramanmaraş Depremi
Kılıçdaroğlu seçim hakkında net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin
Kılıçdaroğlu seçim hakkında net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum: 50 bin 576 binanın acil yıkılması gerekiyor
Bakan Kurum: 50 bin 576 binanın acil yıkılması gerekiyor
Depremden etkilenen 10 ilde mart başında 30 bin konutun inşasına başlanacak
Depremden etkilenen 10 ilde mart başında 30 bin konutun inşasına başlanacak
Bakan Özer: 5 bin 836 öğrencimiz naklini başka illerdeki okullara aldı
Bakan Özer: 5 bin 836 öğrencimiz naklini başka illerdeki okullara aldı
Bakan Soylu: Antakya'da 2 konuttan 1'i yıkık
Bakan Soylu: Antakya'da 2 konuttan 1'i yıkık
Kahramanmaraş'ta 222. saatte bir kişi daha sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta 222. saatte bir kişi daha sağ çıkarıldı
Adıyaman'da yıkılan otele ilişkin 4 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da yıkılan otele ilişkin 4 şüpheli yakalandı
MEB, EKYS'yi erteledi
MEB, EKYS'yi erteledi
Dolar/TL kurunda tüm zamanların rekoru
Dolar/TL kurunda tüm zamanların rekoru
Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İstanbul'un hangi ilçeleri riskli?
Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İstanbul'un hangi ilçeleri riskli?
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 25 kadro ihdas edildi
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 25 kadro ihdas edildi
Haluk Levent 30 yıldır 'yardım işleriyle' biliniyor
Haluk Levent 30 yıldır 'yardım işleriyle' biliniyor
Fırsatçılar yine iş başında: O ilde kiralar 2-3 kat arttı
Fırsatçılar yine iş başında: O ilde kiralar 2-3 kat arttı
Çöken binadan numune alındı: İlk sonuçlar belli oldu
Çöken binadan numune alındı: İlk sonuçlar belli oldu
'Sivil toplum kuruluşlarının yardım araçları engelleniyor' iddiasına açıklama
'Sivil toplum kuruluşlarının yardım araçları engelleniyor' iddiasına açıklama
Depremzede yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım
Depremzede yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım
Depremde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi
Depremde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi
e-Nabız'a depremzede yakınları için yeni özellik
e-Nabız'a depremzede yakınları için yeni özellik
Depremden en çok etkilenen ilçeler belli oldu
Depremden en çok etkilenen ilçeler belli oldu
'Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi' depremde büyük hasar gördü
'Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi' depremde büyük hasar gördü
Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara
Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara
SPK'dan borsadaki düşüşe karşı yeni önlemler
SPK'dan borsadaki düşüşe karşı yeni önlemler
201 saat sonra kurtarılan Emine öğretmen, yoğun bakımda
201 saat sonra kurtarılan Emine öğretmen, yoğun bakımda
Depremden etkilenen esnafa kredi düzenlemesi
Depremden etkilenen esnafa kredi düzenlemesi
Konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay yasaklandı
Konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay yasaklandı
Kızılay Başkanı: Sivil savunma mekanizmamız FETÖ tarafından çökertildi
Kızılay Başkanı: Sivil savunma mekanizmamız FETÖ tarafından çökertildi
Haluk Levent kaza geçirdi, sağlık durumu iyi
Haluk Levent kaza geçirdi, sağlık durumu iyi
AFAD Deprem bilançosunu açıkladı: 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti
AFAD Deprem bilançosunu açıkladı: 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti
'10 ildeki öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk'
'10 ildeki öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk'
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kültür Bakanlığına ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitini tamamlandı

"Mülkiyeti kamuya ait, bakanlığımıza veya kurumlarımıza ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitini tamamladık. İnşallah çok hızlı bir şekilde şu anda çalışmaları başlatıldı"- "Özel mülkiyette olan yapıların tekrar restore edilmesi için ayrı bir paket de hazırlıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 13:07, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 13:09
Yazdır
Kültür Bakanlığına ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitini tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamuya ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitinin tamamlandığını bildirdi.

Ersoy, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, kentte enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını aktardı. Enkazın taşınacağı yerin, numarasının ve nereye döküldüğünün kayıt altına alındığını belirten Ersoy, "Güvenlik çemberi içinde olan bölgelere enkazları kaydırıyoruz." ifadesini kullandı.

Malatya'da konteyner kentlerin yapımına başlandığını ve 18 noktada konteyner yerleşim merkezi kurulacağını kaydeden Ersoy, ilk etapta 11 bini aşkın konteynerin kurulacağını, bunlardan 1110'unun hizmet vermeye başladığını söyledi.

Kentte kamu binalarının hasar tespitlerinin tamamlandığını vurgulayan Ersoy, "Sağlam olan kamu binaları bugün itibarıyla tamamı hizmet verir şekilde ve yine binası hasarlı olan kamu birimlerimizi hasarsız olan kamu binalarına taşıyarak kamu birimlerimizin tamamının bugün itibarıyla hizmet vermesi işlemine başladık." diye konuştu.

Özel mülkiyetteki binaların hasar tespitlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"En geç bir hafta içinde tamamı denetlenmiş olacak. Sağlam raporu verilmiş olan binalara vatandaşlarımızın geçip normalleşme sürecinin bu aşamasını da tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız e-devlet sistemi üzerinden binalarının rapor süreçlerini takip etsinler ve sağlam raporu almış binalara artık yavaş yavaş geçmelerini özellikle kendilerinden normalleşme sürecinin tamamlanması için ricada bulunuyoruz."

- Kültürel varlıklar

Deprem bölgesinde kültürel varlıklarla ilgili de açıklamalarda bulunan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mülkiyeti kamuya ait, bakanlığımıza veya kurumlarımıza ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitini tamamladık. İnşallah çok hızlı bir şekilde şu anda çalışmaları başlatıldı. Tekrar restorasyon çalışmalarına buralarda başlayacağız. Ben zaten yarın itibarıyla Hatay ve Antakya'ya da geçiyorum. Buradaki biliyorsunuz bir tane müzemizde kısmi bir hasar vardı. Onun dışında ciddi bir hasar bölgede yok. Bir de Gaziantep Kalemizle ilgili bir hasar, yani mülkiyeti kamuya ait olan binalar, kültür varlıkları için söylüyorum. Onların da hızlı bir şekilde restorasyon çalışmalarına tekrar başlayacağız."

Bakan Ersoy, vakıf yapılarıyla da ilgili tespitlerin tamamlandığını belirterek, "Bütün kamu vakıf mülkleriyle ilgili koruma çemberleri oluşturuldu. Şimdi hızlı bir süre hızlı bir süreçle bunların tekrar restorasyon ihaleleri ve en hızlı şekilde restorasyonun tamamlanması için gerekli kaynakların aktarılmasına başlıyoruz." dedi.

- "Özel mülkiyette olan yapıların restore edilmesi için paket hazırlıyoruz"

Hatay ve Antakya bölgesi başta olmak üzere, tüm deprem bölgesinde, mülkiyeti şahıslara ait olan özel mülkiyetteki tescilli yapıların çalışmalarına da başladıklarını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Bunların da her birine yarından itibaren özellikle Hatay ve Antakya bölgesinde, bir tabela takıyoruz ve bunların tescilli yapı olduğunu, enkaz çalışmaları sırasında bakanlık görevlileri nezdinde enkazın kaldırılmasıyla ilgili uyarı levhalarını da takmaya başlıyoruz. Bunlarla ilgili tespit çalışmalarını da çok kısa süre içerisinde bakanlığımıza bağlı kurumlarca tamamlayacağız. Ben de yerinde ziyaret edeceğim yarın. Özel mülkiyette olan yapıların tekrar restore edilmesi için ayrı bir paket de hazırlıyoruz. Mülkiyet sahipleriyle ilgili konuşacağız. Onların restorasyon çalışmalarını yapmaya başlamaları takdirde onlara da maddi veya teknik destek olacağız. Bu çalışmaları da tamamladıktan sonra normalleşmeyi o bölgelerde de başlatmış olacağız."

Kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği görevlisi kalp krizi nedeniyle öldü
Kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği görevlisi kalp krizi nedeniyle öldü
Hasar tespit çalışmalarına müdahale eden muhtar görevden uzaklaştırıldı
Hasar tespit çalışmalarına müdahale eden muhtar görevden uzaklaştırıldı
Depremden etkilenen 10 ilde mart başında 30 bin konutun inşasına başlanacak
Depremden etkilenen 10 ilde mart başında 30 bin konutun inşasına başlanacak
Adalet Bakanlığından enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanlığından enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin açıklama
EGM: 613 hesap yöneticisinden 293'ü hakkında adli işlem başlatıldı
EGM: 613 hesap yöneticisinden 293'ü hakkında adli işlem başlatıldı
Depremzedelerin abonelik sözleşmelerini iptal hakkı bulunuyor
Depremzedelerin abonelik sözleşmelerini iptal hakkı bulunuyor

Bu Habere Tepkiniz

Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

MEB an itibarıyla bölge dışına çıkmış öğretmenleri de hukuken rahatlatacak adım atmalıdır.
4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

Kadroya geçirilecek olan sözleşmeli personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen şehirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname yayımlandı

OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname yayımlandı

OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB ve Diyanet'teki eğitimciler, verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak

MEB ve Diyanet'teki eğitimciler, verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
4/B'linin 2011 Yılı Hizmet Sözleşmesine açtığı dava nihayet sonuçlandı

4/B'linin 2011 Yılı Hizmet Sözleşmesine açtığı dava nihayet sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 Yılı Hizmet Sözleşmesi'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davayı karar bağladı
MEB'den eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili resmi yazı

MEB'den eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin işleyişine ilişkin yeni kararları duyurdu.
ÖSYM'den sınav takviminde değişiklik: İki sınav ertelendi

ÖSYM'den sınav takviminde değişiklik: İki sınav ertelendi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) 2 Nisan'da, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023-2 İngilizce) ise 4 Mart'ta yapılacağını bildirdi.
THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak

THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak

Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat:- "Deprem bölgesinde afetten etkilenen 1000 aileden birer kişiye Türk Hava Yolları ve iştirak şirketlerinde iş imkanı sunacağız. Her yıl ihtiyacımıza binaen istihdam ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızı, bu bölgelerden başvuran vatandaşlarımıza öncelik vererek istihdam edeceğiz"
'Bize umut oldun Yücel'

'Bize umut oldun Yücel'

Adıyaman'da enkaz altında kalan 9 yaşındaki Yücel, AFAD ekipleri tarafından 9 gün sonra kurtarıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.