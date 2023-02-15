Kocaeli'de terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 13:38, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 13:39
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 7 zanlının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 9 milimetrelik 32 tabanca fişeği, 15 av fişeği, 1 kurusıkı tabanca, sözde örgüt bayrağı, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.