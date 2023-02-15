Trabzonspor'un rakibi Basel'den 'Böyle anlarda futbol önemsizdir' paylaşımı
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın sahasında karşılaşacağı İsviçre'nin Basel takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir." paylaşımı yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 13:50, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 14:08
Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte." ifadeleri kullanılarak Basel takımının futbolcularının üzgün şekilde Trabzon'a uçuşlarını beklediği kareler paylaşıldı.