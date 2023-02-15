Kahramanmaraş Depremi
Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak
Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Türkiye tek yürek: 106,3 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı
Türkiye tek yürek: 106,3 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
OHAL kararnameleri TBMM'de
OHAL kararnameleri TBMM'de
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
TBB'den deprem bölgesine yönelik ek tavsiye kararları
TBB'den deprem bölgesine yönelik ek tavsiye kararları
Deprem bölgesinden dönen MEB AKUB ekibi kaza yaptı: 13 yaralı
Deprem bölgesinden dönen MEB AKUB ekibi kaza yaptı: 13 yaralı
Deprem bölgesinde 7 bin 589 bekçi görev yapıyor
Deprem bölgesinde 7 bin 589 bekçi görev yapıyor
Yargıtay bozmuştu, Mahkeme'den İbrahim Okur'a verilen cezada direnme kararı
Yargıtay bozmuştu, Mahkeme'den İbrahim Okur'a verilen cezada direnme kararı
Tatar: 7,3 metrelik yer değiştirme meydana geldi
Tatar: 7,3 metrelik yer değiştirme meydana geldi
Kılıçdaroğlu seçim hakkında net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin
Kılıçdaroğlu seçim hakkında net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin
Bakan Kurum: 50 bin 576 binanın acil yıkılması gerekiyor
Bakan Kurum: 50 bin 576 binanın acil yıkılması gerekiyor
Depremden etkilenen 10 ilde mart başında 30 bin konutun inşasına başlanacak
Depremden etkilenen 10 ilde mart başında 30 bin konutun inşasına başlanacak
Bakan Özer: 5 bin 836 öğrencimiz naklini başka illerdeki okullara aldı
Bakan Özer: 5 bin 836 öğrencimiz naklini başka illerdeki okullara aldı
Bakan Soylu: Antakya'da 2 konuttan 1'i yıkık
Bakan Soylu: Antakya'da 2 konuttan 1'i yıkık
Kahramanmaraş'ta 222. saatte bir kişi daha sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta 222. saatte bir kişi daha sağ çıkarıldı
Adıyaman'da yıkılan otele ilişkin 4 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da yıkılan otele ilişkin 4 şüpheli yakalandı
MEB, EKYS'yi erteledi
MEB, EKYS'yi erteledi
Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İstanbul'un hangi ilçeleri riskli?
Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İstanbul'un hangi ilçeleri riskli?
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 25 kadro ihdas edildi
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 25 kadro ihdas edildi
Haluk Levent 30 yıldır 'yardım işleriyle' biliniyor
Haluk Levent 30 yıldır 'yardım işleriyle' biliniyor
Fırsatçılar yine iş başında: O ilde kiralar 2-3 kat arttı
Fırsatçılar yine iş başında: O ilde kiralar 2-3 kat arttı
Çöken binadan numune alındı: İlk sonuçlar belli oldu
Çöken binadan numune alındı: İlk sonuçlar belli oldu
'Sivil toplum kuruluşlarının yardım araçları engelleniyor' iddiasına açıklama
'Sivil toplum kuruluşlarının yardım araçları engelleniyor' iddiasına açıklama
Depremzede yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım
Depremzede yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım
Ana sayfaHaberler Eğitim

Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı illerde yürütülen psikososyal desteklerin yanı sıra bu bölgeden nakledilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere psikolojik ilk yardım uygulanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 23:30, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 23:50
Yazdır
Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak

Okulların açılacağı 20 Şubat itibarıyla da depremden doğrudan etkilenmeyen 71 ildeki tüm öğrencilere yönelik Deprem Psikoeğitim Programları yürütülecek.

MEB Psikososyal Koordinasyon Birimi tarafından depremden etkilenen ve doğrudan etkilenmeyen illere yönelik MEB Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlanmıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, MEB tarafından kurulan psikososyal destek merkezlerinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar, çocuklara destek sağlarken bu süreçte yeni destek uygulamalarının başlatılacağı duyuruldu.

- Deprem bölgesinden nakledilenlere psikolojik ilk yardım

Bakanlığın illere gönderdiği yazıya göre, depremden doğrudan etkilenmeyen illerde psikososyal destek ekiplerince MEB Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı doğrultusunda, deprem bölgesi illerinden nakledilerek yurt, pansiyon, otel gibi yerlere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen, diğer bireylere psikolojik ilk yardım uygulanacak.

- 71 ilde Deprem Psikoeğitim Programı uygulanacak

Okulların açılacağı 20 Şubat itibarıyla depremden doğrudan etkilenmeyen 71 ilde yer alan tüm okullarda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik hazırlanan Deprem Psikoeğitim Programları da uygulamaya alınacak.

Psikososyal destek hizmetleri, depremden doğrudan etkilenmeyen illerde Psikososyal Destek Eylem Planı Uygulama Esasları çerçevesinde yürütülecek.

- MEB'in altı aşamalı eylem planı devrede

Bakanlığın hazırladığı MEB Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı altı aşamalı şekilde hayata geçirilecek.

Buna göre birinci aşamada psikolojik ilk yardım, deprem bölgesi illerinden nakledilerek yurt, pansiyon, otel gibi yerlere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere psikososyal destek ekiplerince uygulanacak.

İkinci aşamada, "Deprem-Öğretmen Oturumu" 20 Şubat'ta öğretmenlere; "Deprem-Veli Oturumu" 21-22 Şubat'ta ise rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından velilere uygulanacak.

Üçüncü aşamada Deprem Sonrası Psikoeğitim Programı ise tüm kademelerdeki öğrencilere uygulanacak. Öğrenci oturumları, 23 Şubat'ta başlatılacak.

Dördüncü ve beşinci aşamalarda ise okullarda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından yas ve kayıplar konusunda aileler ve öğretmenler için bilgilendirme oturumları uygulanacak.

Altıncı aşamada ise aile ve öğretmen oturumları sonrasında afetten etkilenme düzeyi yüksek öğrencilere "Yas Psikoeğitim Programı" rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanacak.

MEB'in psikolojik ilk yardım ekipleri çocukların afet travmasını silmek için sahada
MEB'in psikolojik ilk yardım ekipleri çocukların afet travmasını silmek için sahada
MEB ve Diyanet'teki eğitimciler, verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak
MEB ve Diyanet'teki eğitimciler, verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak
MEB'den eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili resmi yazı
MEB'den eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili resmi yazı
ÖSYM'den sınav takviminde değişiklik: İki sınav ertelendi
ÖSYM'den sınav takviminde değişiklik: İki sınav ertelendi
'10 ildeki öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk'
'10 ildeki öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk'
Deprem bölgesinde ilçe ve okul bazlı olarak eğitim öğretim başlayacak
Deprem bölgesinde ilçe ve okul bazlı olarak eğitim öğretim başlayacak

Bu Habere Tepkiniz

'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

Sözleşmeli personelin görevine son vermek isteyen belediyeler en çok "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" gerekçesine sığınsa da bunu ispatlayamadıkları için işlemler yargı tarafından iptal edilmektedir.
OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde deprem bölgesine yapılacak geçici görevlendirme başvuruları yarın başlıyor.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden YDS/1 başvuruların başladığını duyurdu.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

MEB an itibarıyla bölge dışına çıkmış öğretmenleri de hukuken rahatlatacak adım atmalıdır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

Kadroya geçirilecek olan sözleşmeli personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi
Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen şehirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.
OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname yayımlandı

OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname yayımlandı

OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB ve Diyanet'teki eğitimciler, verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak

MEB ve Diyanet'teki eğitimciler, verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
4/B'linin 2011 Yılı Hizmet Sözleşmesine açtığı dava nihayet sonuçlandı

4/B'linin 2011 Yılı Hizmet Sözleşmesine açtığı dava nihayet sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 Yılı Hizmet Sözleşmesi'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davayı karar bağladı
Antakya'da yıkılan binalar havadan görüntülendi

Antakya'da yıkılan binalar havadan görüntülendi

HATAY - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rüstem Tümer Paşa Caddesi'nde yıkılan binalar ve arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.