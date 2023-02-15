Kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği görevlisi kalp krizi nedeniyle öldü
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği Afet Müdahale ve Lojistik Birim Müdürü Metin Doruklu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 14:40, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 14:41
Depremin hemen ardından kente gelen ve o tarihten bu yana bölgede görev yapan Beşir Derneği Afet Müdahale ve Lojistik Birim Müdürü Doruklu, enkazda yürütülen çalışmaların ardından dinlenmek için geldiği derneğin koordinasyon merkezinde kalp krizi geçirdi.
Doruklu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gönderildi.