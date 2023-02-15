Madenciler, deprem bölgesinde hayat kurtarmaya devam ediyor

Ege Maden İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir tarafında faaliyet gösteren kamu-özel sektör madencilik firmalarının arama-kurtarma ekipleri kendi olanaklarıyla deprem bölgesine yardıma gitti.

Madenciler, deprem bölgesinde, termal kameraları ve teçhizatları yardımı ve "domuz damı" adını verdikleri yöntemle 10 ilde yüzlerce vatandaşı enkaz altından çıkarmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, ilk günden beri tek gündemlerinin deprem olduğunu ve faaliyetteki ocakları kapattıklarını belirterek, "İş makinelerimizle sahadayız. Bazı madencilerimiz yeni aldıkları iş makinelerinin ilk kez marşına depremde arama-kurtarma çalışmalarında bastı. Madencilerimiz geçmişte orman yangınlarında bütün doğal afetlerde hepsinde öncü oldu, yine her koşulda halkımızın yanındalar. Madencilerimiz göçüğü en iyi bilendir, en hızlı çözüm üretendir. Deprem bölgesine ulaştıkları andan itibaren canla başla özverili bir şekilde çalışarak birçok insanın kurtulmasına vesile oldular, birçok kez ölümü göze alarak yıkılacak denilen binaya girip aileleri, birçok canı güneşe çıkardılar. Bizler de Türkiye'nin dört bir yanından gelen 10 bin madencimizin ellerinden öpüyoruz. Kozlu, Soma, Armutçuk, Amasra, İzmir, Zonguldak başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından gelen madencilerimiz, Türkiye size minnettar." ifadelerini kullandı.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu da Türkiye'nin son yüzyılın en büyük felaketini yaşadığını vurguladı.

Üye şirketlerin bünyelerindeki profesyonel arama-kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırdıklarını aktaran Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Maden arama-kurtarma ekiplerimizin liderleri bu tür afetleri haber alır almaz talimat gelmesini beklemeden ekiplerini hazır hale getirir. Depremin hemen ardından derneğimizin İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Komitesi, üye şirketlerimiz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve AFAD arasında koordinasyon sağladı. Biz de TMD olarak arama-kurtarma ekiplerimizin liderlerinin de içinde yer aldığı İSG Komitemizle birlikte hiç vakit kaybetmeden bir 'Kriz Masası' oluşturduk. Deprem bölgelerinde kamu ve özel sektörden toplam 10 binden fazla madenci görev aldı. Gözlerini kırpmadan kendi hayatlarını riske atarak, insanüstü bir çabayla sayısız canımızı enkaz altından kurtaran madencilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ekipler yanında; makine, yiyecek, giysi, çadır, acil ihtiyaç malzemeleri gibi birçok malzemeyi de deprem bölgesine ulaştırdık. Bazı ekipler dün itibarıyla dönüş yaptı. Bazı ekipler ise hala sahada çalışmalara devam ediyor."