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Bakan Karaismailoğlu, depremden etkilenen Adıyaman'da son durumu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Adıyaman'da yıkılan bina sayısının 1485 olduğunu belirterek, "Ağır hasarlı bina sayısı da 4 bin 85, yıkımı acil olan bina sayısı 538 olarak belirlenmiştir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 15:57, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 15:57
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Bakan Karaismailoğlu, depremden etkilenen Adıyaman'da son durumu açıkladı

Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi'nde Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Adıyaman'da hasar tespit çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından devam ettirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Buna göre de Adıyaman'da yıkılan bina sayısı 1485'tir. Ağır hasarlı bina sayısı da 4 bin 85, yıkımı acil olan bina sayısı 538 olarak belirlenmiştir. Ağır hasarlı tehlike arz eden binalarda kontrollü şekilde yıkma işlemine de başladık. Bir taraftan da savcılık ve teknik ekip de binalardan numune alarak süreci devam ettiriyorlar. Yani yıkılması ve enkazın kaldırılması onaylanmış binalarla ilgili enkaz kaldırma çalışmalarına yoğun ve hızlı bir şekilde devam ediliyor. 139 binanın enkaz kaldırmak üzere de işlemlerini tamamladık ve özellikle Karayolları Genel Müdürlüğümüz ekipleri de buradaki enkazı kaldırarak şehir dışındaki döküm alanına transfer etmekteler." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 400 yataklı Adıyaman Devlet Hastanesine dışardan 1100 sağlık personeli geldiğini, hizmetin tam teşekküllü bir şekilde devam ettiğini dile getirerek, 292 ambulansla 2 bin 400 sağlık personelinin sahada görev yaptığını söyledi.

950 yaralı vatandaşın da hava ambulanslarıyla İstanbul, Ankara ve çevredeki daha teşekküllü hastanelere kaldırıldığını ve bu sayede hastane kapasitesinin artırılarak acil müdahalelerin daha hızlı hale getirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Adıyaman'da çadır ve konteyner kurulum çalışmalarımız da bir taraftan yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda 28 bin 736 çadır kurarak 114 bin 944 vatandaşımıza barınma kapasitesi sunduk. Çadır kentlerimizi kurduk. Özel gereksinimli vatandaşlarımıza ayrıca çadır vererek artık çadır kapasitemizi ve ihtiyacını da gidermiş bulunuyoruz. Köylerde çadırla ilgili münferit talepler geliyor. Onları da bir taraftan karşılıyoruz ama şu an için çadırla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Gelecek çadırlarla köylerdeki ihtiyaçlarımıza yönelik ve hayvan çadırları konusundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle mahalle muhtarlarımız bu süreçte hem kendileri de birer depremzede olmalarına rağmen üstün bir gayret gösterdiler. Ayrıca çadır kurulumumuzda Jandarma Genel Komutanlığımızın ekipleri de hakikaten çok üstün bir gayret gösterdiler ve kısa zamanda bu kadar çadırı kurarak milletimizin ve depremzedelerin hizmetine sundular." diye konuştu.

- Konteyner kent kurma çalışmaları başladı

Karaismailoğlu, 17 bin 566 konteyner kent planlamasını yaptıklarının altını çizerek, "Şehrin belli bölgelerinde konteyner kentleri kurmak için bir taraftan altyapı çalışmaları yaparken 600 adetlik ilk konteyner kentimizin kurulumu çalışmalarına bir bölgemizde başlandı. Bu konteynerlerin bir kısmı Adıyaman'a ulaştı. Diğerleri de yolda." dedi.

Depremden etkilenen bölgelerde AFAD ve Bakanlık olarak afetin yaralarını sarmaya devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya garlarında bekleme salonlarının ve vagonların bölgedeki vatandaşların barınma ve ısınma ihtiyaçlarının giderilmesi için hizmete sunulduğunu dile getirdi. Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Kara yolları ekiplerimiz özellikle lojistikte ve transferde yine bütün deprem bölgesinde yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Bizim her ilimizde onlarca şantiyemiz var. Bu şantiyelerimiz artık bu hem lojistiğin sağlanması hem depremzede ve AFAD'ın kontrolünde lojistik ve araç gereç ekipman anlamında bütün bu enkaz ve depremin sonrası faaliyetlerde görevlendirilmiş bulunmakta. Yine hava yolları özellikle 10 havalimanımız bölgeye adete nefes aldırdı. Özellikle hem yolcu hem de kargo transferlerinde çok önemli bir görev üstlendiler. Afet bölgesindeki havalimanlarımızdan 5 bin 275 iç hat ve 758 dış hat olmak üzere 6 bin 33 uçuş gerçekleştirildi. Son 10 gün içinde 275 bin depremzedenin tahliyesini yine hava yoluyla sağladık. Yine 3 bin 573 ton yardım malzemesini de hava yoluyla sağlamış olduk. Özellikle transfer noktasında Türk Hava Yolları ücretsiz olarak ağırlıklı bir şekilde bu depremzedelerin transferini sağladılar. Bunun yanında Pegasus, SunExpress ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ve Milli Savunma Bakanlığının uçakları da hakikaten bu nakliyede çok büyük bir özveri sağladı. Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı helikopterleri özellikle erzak yardımı konusunda çok önemli görev üstlendiler."

PTT'nin de bölgede özellikle yardımların dağıtılması konusunda çok önemli bir görev üstlendiğine işaret eden Karaismailoğlu, PTT bankamatiklerinin mobil olarak bölgede hizmet verdiğini söyledi.

Bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Karaismailoğlu, devlet kurumlarının hizmet vermeye başladığını anımsattı.

Karaismailoğlu, haberleşmenin de önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek, bu konuda takviyelerin yapıldığını ve bugün itibarıyla haberleşmede önemli bir eksikliğin olmadığını bildirdi. Karaismailoğlu, bölgede 500'e yakında mobil baz istasyonunun hizmet verdiğini dile getirdi.

Adıyaman'da işlerin normal seyrine girdiğini belirten Karaismailoğlu, "Bundan sonra bize zaman lazım. Şu an hiçbir ihtiyacımız yok. Yardımlarımız yeterli ama bunun devamı gelmesi gerekiyor. O yüzden planlı bir şekilde yine yardımlarının devam etmesi hususunda da vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Ayrıca şunu da rica ediyorum, lütfen kullanılmış, ikinci el eşya kesinlikle göndermeyin. Buradaki vatandaşımıza yakışır malzemelerin gönderilmesini ısrarla tekrar hatırlatmak istiyorum." dedi.

Karaismailoğlu, devletin bölge için büyük planlamalar yaptığına işaret ederek, "Buradaki enkaz kaldırma çalışmaları yakın bir zamanda bitecektir. Daha sonra burası yeniden planlanacak. Adıyaman'ın tekrar ayağa kaldırılması için hakikaten devletimiz büyük planlamalar yapmakta. Ayrıca hem buradaki konteyner kentlerin kurulması hem de kalıcı konutların yapılması konusunda hakikaten özel sektörün de büyük bir teveccühü ve hevesi var. İnşallah onlarla birlikte devlet, millet, STK'ler, özel sektör, şirketler bu işin üstesinden kısa zamanda geleceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

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