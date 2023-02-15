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Yargıtay bozmuştu, Mahkeme'den İbrahim Okur'a verilen cezada direnme kararı

Eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un, FETÖ yöneticiliği suçundan mahkumiyetine ilişkin kararın "örgüt üyeliğinden cezalandırılması" gerektiği belirtilerek bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada mahkeme, "örgüt yöneticiliği" suçundan verilen hükümde direnilmesini kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 16:09, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 16:09
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Yargıtay bozmuştu, Mahkeme'den İbrahim Okur'a verilen cezada direnme kararı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasında sanık Okur ve avukatı hazır bulundu.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2019'da sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verdiği 10 yıl hapis cezasının, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca bozulması nedeniyle ara karar kuran mahkeme heyeti, "örgüt yöneticiliği" suçunda direnilmesine hükmetti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanık Okur'un, öğrencilik döneminden itibaren örgütte yer aldığının, Adalet Bakanlığı ve HSYK'deki görev süresince örgütle bağının devam ettiğinin, örgütün toplantılarına katıldığının ve örgütün amaçları doğrultusunda yargıda önemli görevler üstlendiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Savcı, mevcut deliller kapsamında Okur'un, Türk Ceza Kanunu'nun 314/1'inci maddesinde belirtilen "örgüt yöneticiliği" suçundan cezalandırılmasını, ancak örgüte dair verdiği bilgiler nazara alınarak cezasında "etkin pişmanlık" hükümlerinin değerlendirilmesini talep etti.

Savunma yapan Okur, suçlamaları kabul etmeyerek beraatına karar verilmesini, sanık avukatı da savunma için süre tanınmasını istedi.

Müzakerenin ardından ara kararları açıklayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, savunma için süre verilmesi isteminin kabulüne, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildiğini bildirdi.

Davanın görülmesine 3 Mayıs'ta devam edilecek.

Okur, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak bu hüküm Yargıtay Ceza Genel Kurulunca bozulmuştu.

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