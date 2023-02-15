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Deprem soruşturmasında gözaltı kararı verilen 3 kişi enkaz altında kalarak öldü

Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si müteahhit 4 kişi tutuklandı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, yıkılan binalarla ilgili açılan deprem soruşturmasında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 3'ünün enkaz altında kalarak öldüğünü söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 16:16, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 16:15
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Deprem soruşturmasında gözaltı kararı verilen 3 kişi enkaz altında kalarak öldü

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu çerçevede yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan açıklamada bulundu. Ayhan, ilk yıkılan apartmanla ilgili devam eden soruşturma çerçevesinde, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si müteahhit 4 kişinin tutuklandığını söyledi. Dezenformasyona müsaade edilmeyeceğini de vurgulayan Vali Ayhan, belirlenen 16 hesap kullanıcısının gözaltına alındığını ve mahkeme süreci sonrası bazı şahısların tutuklandığını ifade etti.

Vali Ayhan: "Gözaltılar artacak"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, açıklamasında, "Bina bina incelemeler devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız titiz bir şekilde çalışmalar yürütüyor ve hızlı bir şekilde yapmaktadır. İlk yıkılan apartmanla ilgili adli işlemler başladı. 14 aslında işlem yapılan 3 vefat var, birisi şu an hastanede tedavi görüyor, 10 kişiye gözaltı kararı verildi, 10 kişiden 4 kişi de tutuklandı. Diğerlerine de adi kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Bu çalışmalar diğer tüm apartmanlar içinde peyderpey devam edecek. Bu yapılan çalışma sadece bir apartman içinde muhakkak ki bu sayı artacak. Vatandaşlarımız müşteri olsun devlet hiçbir zaman kimsenin yaptığını yanına kar bırakmaz, yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Bunu söyleyebilirim. Özellikle bu konuda vatandaşlarımızın müsterih olmalarını istiyorum" dedi.

"Kolon kesme olayı araştırılıyor"

Vali Ayhan, kolon kesme olayları ile ilgili olarak da, "Kolon kesme olayı sürekli konuşulan bir konu oldu, detaylı incelemeler sonrası bu durum netlik kazanacak. Eğer böyle bir durum söz konusuysa bunun affedilir hiçbir yanı olmayacak. Bu durumdan ders alınarak da arkadaşlara şu talimatı verdik. Şehirde market ve benzeri tüm işletmeler geziliyor böyle kolon kesme gibi bir durum var mı diye kontroller yapılıyor. Yapılmışsa eğer bununla ilgili işlemler yapıldığını da söylemek istiyorum. Türkiye genelinde dezenformasyonla ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor. Maksadımız burada insanların canını yakmak değil, maksadımız kötü niyetli olan, ben bunlara, 'Bulanık beyinlerin artçı çirkinlikleri' diyorum. Bu tip insanlar tespit edilip gereken neyse yapılıyor. Vatandaşlarımızın da burada bizden beklentileri var. Yani kaosa, kargaşaya, toplumsal birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara adalet yerini bulsun, cezası verilsin, diyoruz. Dün bir paylaşım yapıldı, nasıl paylaşım, 'deprem üzerinden 9 gün geçti, enkazın altında vatandaş varmış, hafriyat çalışmalarında ortaya çıktı. Burası Şanlıurfa her şey olur' diye paylaşım yapılmış. Bu paylaşımda birincisi, çalışmaların itibarsızlaştırılması var. Güvensiz bir ortam varmış algısı oluşturmak var. İkincisi, devlete olan güveni sarsmak var. Ve diğer binalarda da böyle bir durum var mı diye şüphe bırakmak var. Her yönüyle bir fecaat. Biz de diyoruz ki keşke kurtulsa bir canlı, eğer idari bir sorun bir sıkıntı varsa çekmeye de hazırız. Şimdi nedir, ben telefonla uğraşırken öyle bir yerden kulağıma geldi, ben de paylaştım. Şimdi telefon elinde öyle her istediğini paylaşma dönemi bitti. Millet travma yaşıyor, millet tıraşı komik olaylar yaşıyor, her bilgi şu an satılacak durumda çünkü onu alıp teyit etme zamanı da yok. Biz Urfa'da da bu minvalde 16 hesap tespit ederek, tutuklananlar da var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Doğru haberlere karşı diyebileceğimiz hiçbir şey yoktur ama öyle canım sıkıldı bir tweet atayım, bu tür asılsız tweetlere asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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