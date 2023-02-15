Bakanlıktan deprem nedeniyle nakledilen yaşlı ve engellilere ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hem bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan hem de kendi evlerinde depremden etkilenen hiçbir yaşlı ve engelli vatandaşın sahipsiz bırakılmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Deprem nedeniyle kuruluştan nakli yapılan 533, kuruluş dışı bakıma alınan 186 yaşlımız bulunmaktadır. Deprem nedeniyle kuruluştan nakli yapılan 1088, kuruluş dışı bakıma alınan 273 engelli vatandaşımız bulunmaktadır."