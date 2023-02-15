Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik; "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 19:20, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 19:46
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar;
"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."
"(Deprem yardımları) 10'ar bin liralık yardım hesaplara yatırılmaya başlandı. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor"
"Yağma söz konusu olduğunda vatandaşlarımızdan istirhamımız, hiç kimse kendisi müdahale etmesin, muhakkak suretle güvenlik güçlerimize haber versinler."