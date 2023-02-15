İletişim Başkanlığı depremle ilgili 'yalan haberleri' yayımladı

Kahramanmaraş Depremi
Türkiye tek yürek: Tüm kanallar ortak yayında
Türkiye tek yürek: Tüm kanallar ortak yayında
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
OHAL kararnameleri TBMM'de
OHAL kararnameleri TBMM'de
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
TBB'den deprem bölgesine yönelik ek tavsiye kararları
TBB'den deprem bölgesine yönelik ek tavsiye kararları
Deprem bölgesinden dönen MEB AKUB ekibi kaza yaptı: 13 yaralı
Deprem bölgesinden dönen MEB AKUB ekibi kaza yaptı: 13 yaralı
Deprem bölgesinde 7 bin 589 bekçi görev yapıyor
Deprem bölgesinde 7 bin 589 bekçi görev yapıyor
Yargıtay bozmuştu, Mahkeme'den İbrahim Okur'a verilen cezada direnme kararı
Yargıtay bozmuştu, Mahkeme'den İbrahim Okur'a verilen cezada direnme kararı
Tatar: 7,3 metrelik yer değiştirme meydana geldi
Tatar: 7,3 metrelik yer değiştirme meydana geldi
Kılıçdaroğlu seçim hakkında net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin
Kılıçdaroğlu seçim hakkında net konuştu: Aklınızdan bile geçirmeyin
Bakan Kurum: 50 bin 576 binanın acil yıkılması gerekiyor
Bakan Kurum: 50 bin 576 binanın acil yıkılması gerekiyor
Depremden etkilenen 10 ilde mart başında 30 bin konutun inşasına başlanacak
Depremden etkilenen 10 ilde mart başında 30 bin konutun inşasına başlanacak
Bakan Özer: 5 bin 836 öğrencimiz naklini başka illerdeki okullara aldı
Bakan Özer: 5 bin 836 öğrencimiz naklini başka illerdeki okullara aldı
Bakan Soylu: Antakya'da 2 konuttan 1'i yıkık
Bakan Soylu: Antakya'da 2 konuttan 1'i yıkık
Kahramanmaraş'ta 222. saatte bir kişi daha sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta 222. saatte bir kişi daha sağ çıkarıldı
Adıyaman'da yıkılan otele ilişkin 4 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da yıkılan otele ilişkin 4 şüpheli yakalandı
MEB, EKYS'yi erteledi
MEB, EKYS'yi erteledi
Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İstanbul'un hangi ilçeleri riskli?
Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İstanbul'un hangi ilçeleri riskli?
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 25 kadro ihdas edildi
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 25 kadro ihdas edildi
Haluk Levent 30 yıldır 'yardım işleriyle' biliniyor
Haluk Levent 30 yıldır 'yardım işleriyle' biliniyor
Fırsatçılar yine iş başında: O ilde kiralar 2-3 kat arttı
Fırsatçılar yine iş başında: O ilde kiralar 2-3 kat arttı
Çöken binadan numune alındı: İlk sonuçlar belli oldu
Çöken binadan numune alındı: İlk sonuçlar belli oldu
'Sivil toplum kuruluşlarının yardım araçları engelleniyor' iddiasına açıklama
'Sivil toplum kuruluşlarının yardım araçları engelleniyor' iddiasına açıklama
Depremzede yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım
Depremzede yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım
Depremde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi
Depremde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi
e-Nabız'a depremzede yakınları için yeni özellik
e-Nabız'a depremzede yakınları için yeni özellik
Ana sayfaHaberler Yaşam

İletişim Başkanlığı depremle ilgili 'yalan haberleri' yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 20:10, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 20:21
Yazdır
İletişim Başkanlığı depremle ilgili 'yalan haberleri' yayımladı

Bültende, "Çinli kurtarıcıyı yapay zekayla Müslüman yaptılar", "İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibinin röportajı", "Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor", "Hakkari Valiliği afet bölgesine yardım götüren aracı engelledi", "Hatay'da ATM'ler yağmalanıyor" ve "Marmara Denizinde su seviyesindeki değişim, İstanbul'da depremin habercisi" iddialarına yer verildi.

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Çin'den arama kurtarma faaliyetleri için Türkiye'ye gelen kişinin, cami ve Kur'an-ı Kerim'le çekilen fotoğrafları yapay zekayla üretilmiş" iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

İddiaya konu haberde geçen Jun Cang isimli kişinin, arama kurtarma faaliyetleri için Malatya'ya geldiği aktarılan bültende, Yeşilyurt ilçesi yetkililerinden, şahsın camiye gittiği ve elinde Kur'an-ı Kerim'le fotoğraf çektirdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

İddiaya konu fotoğrafların ham hallerine ulaşıldığı, Jun Cang'la başka görüşmelerden de fotoğrafların elde edildiği kaydedilen bültende, "ODTÜ Siber Güvenlik alanında öğretim üyesi Doç. Dr. Cihangir Tezcan, elimizdeki ham fotoğrafları incelemiştir. Bu incelemenin sonunda, kişilerin fotoğrafa eklenmesinin olası görünmediğini belirtmiştir. Tezcan, gönderdiğimiz diğer fotoğrafta ise (basın yayın organlarında yayımlanan) bariz oynamaların olduğunu tespit etmiştir." bilgisine yer verildi.

- "İspanya'dan gelen 639 personel halen çalışmalarına devam etmektedir"

İspanya'dan gelen kurtarma ekibinin Türkiye'den ayrılmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Dozerler ve iş makineleri enkaza dalıyor. Kurtarma çalışması yapılmıyor. O yüzden ülkeyi terk ettiler" iddiasının da gerçek dışı olduğunun altı çizilen bültende, şunlar ifade edildi:

"Bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. İddiaların geçtiği röportaj, afetin 7'nci gününde yayımlanmıştır. 10'uncu günde arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından insanların kurtarılması, iddiaları tamamen çürütmektedir. İspanya'dan gelen 788 arama kurtarma personeli bölgelere dağıtılmış, çalışmalarını tamamlayan 'hafif arama kurtarma' ekiplerinden bazıları ülkelerine geri dönmüştür. İspanya'dan gelen 639 personel halen çalışmalarına devam etmektedir."

- "Enkazlar, bilirkişi incelemesi sonrası kaldırılıyor"

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Afet bölgesinde yıkılan ve hasar gören binalardan deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor" iddiasının da gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, bugüne kadar afet bölgesinde 478 Cumhuriyet savcısının geçici yetki ile deprem bölgesindeki il ve ilçelerde görevlendirildiği hatırlatıldı.

Yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişilerin tespiti amacıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma işlemlerine başlandığı vurgulanan bültende, şunlar kaydedildi:

"Bu soruşturmalar kapsamında arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tamamlanmıştır. Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ile karot örneği alımı için yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir. Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıkları nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır."

- "Hakkari Valiliğince 933 personelin deprem bölgesine takviyesi sağlandı"

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "STK'ların deprem bölgesine gönderecekleri yardım aracını Hakkari Valiliği engelledi" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı ifade edilen bültende, iddiaların aksine, yapılan ve toplanan bütün yardımların güvenli ve doğru bir şekilde ulaştırılabilmesi amacı ile yardım tırlarının, Hakkari Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi kontrolü ve koordinesinde deprem bölgelerine gönderildiği aktarıldı.

Bu koordinasyonla 13 kamyon su, 1 kamyon yakıt dolu tanker, 5 konteyner banyo, 7 konteyner tuvalet, 8 kamyon mont, 20 kamyon battaniye ve ısıtıcı, 36 kamyon gıda kolisi ve konserve, 5 kamyon bot olmak üzere toplam 95 kamyon insani yardım taşıyan aracın afet bölgesine ulaştırıldığı belirtilen bültende, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak çok sayıda iş makinesinin yanı sıra Hakkari Valiliği tarafından gönüllü ve görevli olmak üzere toplamda 933 personelin deprem bölgesine takviyesinin sağlandığı kaydedildi.

- "ATM'ler yağmalandı iddiası gerçek dışı"

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Hatay'da ATM'ler yağmalanıyor" iddiasının da doğru olmadığı vurgulanan bültende, şu ifadelere yer verildi:

"İddiaya konu görüntülerde, bazı ATM'lerin yerinden söküldüğü, bazılarının ise hiçbir müdahaleye maruz kalmamış olup sağlam durduğu görülmektedir. ATM'ler herhangi bir dış müdahaleyle deformasyona uğramamıştır. ATM'ler yüksek güvenlikli ve kameralı para çekme cihazlarıdır. ATM kasetlerine ve içlerindeki paralara ulaşabilmek ise neredeyse imkansızdır. Görüntüler incelendiğinde ilgili banka yetkililerinin kendi kasalarını ve mekanizmalarını söktüğü tespit edilmiştir. ATM'lerin bir kısmı depremde hasar görmüş, bir kısmı ise banka görevlileri tarafından açılarak içi boşaltılmıştır. ATM'lerin yağmalandığına ilişkin herhangi bir müracaat bulunmamaktadır."

- "Basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır"

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Marmara Denizinde su seviyesindeki değişim, İstanbul'da yaşanacak büyük bir depremin habercisi" iddiasının da doğru olmadığı belirtilerek, "Marmara Denizinde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır." bilgisine yer verildi.

Malatya'da yıkılan bina soruşturmasında 4 tutuklama
Malatya'da yıkılan bina soruşturmasında 4 tutuklama
Depremin 232. saatinde umutlu bekleyiş
Depremin 232. saatinde umutlu bekleyiş
Türkiye tek yürek: Tüm kanallar ortak yayında
Türkiye tek yürek: Tüm kanallar ortak yayında
OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları yarın başlıyor
OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları yarın başlıyor
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi

Bu Habere Tepkiniz

OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları yarın başlıyor

OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde deprem bölgesine yapılacak geçici görevlendirme başvuruları yarın başlıyor.
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden YDS/1 başvuruların başladığını duyurdu.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

MEB an itibarıyla bölge dışına çıkmış öğretmenleri de hukuken rahatlatacak adım atmalıdır.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

Kadroya geçirilecek olan sözleşmeli personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen şehirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.
OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname yayımlandı

OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname yayımlandı

OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
MEB ve Diyanet'teki eğitimciler, verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak

MEB ve Diyanet'teki eğitimciler, verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
4/B'linin 2011 Yılı Hizmet Sözleşmesine açtığı dava nihayet sonuçlandı

4/B'linin 2011 Yılı Hizmet Sözleşmesine açtığı dava nihayet sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 Yılı Hizmet Sözleşmesi'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davayı karar bağladı
MEB'den eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili resmi yazı

MEB'den eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili resmi yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin işleyişine ilişkin yeni kararları duyurdu.
Antakya'da yıkılan binalar havadan görüntülendi

Antakya'da yıkılan binalar havadan görüntülendi

HATAY - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rüstem Tümer Paşa Caddesi'nde yıkılan binalar ve arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.