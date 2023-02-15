Depremde yıkılan binanın müteahhidi Bodrum'da yakalandı
Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binanın müteahhidi olduğu belirlenen Ahmet S, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 20:40, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 20:39
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan bir binanın müteahhidi olduğu öğrenilen Ahmet S'nin Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Ahmet S, bulunduğu ikamette gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerden sonra sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesine getirilen Ahmet S. ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş'a gönderildi.
Öte yandan şüpheli, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.