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Türkiye Diyanet Vakfı depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünce, Ankara'da misafir edilen depremzede çocukların sosyalleşmeleri amacıyla etkinlik düzenlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2023 10:51, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 20:53
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Türkiye Diyanet Vakfı depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'ya getirilen ailelerin bir kısmının, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde misafir edildiği bildirildi.

Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı merkezde kalan ailelere manevi destek ve moral vermek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği ifade edilen açıklamada, çocukların depremde yaşadığı travmayı atlatabilmesi için meddah ve kukla gösterisi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler'in sergilediği "Meddah Amca'dan Masallar ve Kocaman Geveze Kuklalar" adlı oyunu izleyen depremzede çocuklara, oyuncak veren başkentli akranlarının da eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçlarını Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak karşıladıklarını bildirdi.

Çetin, "Depremin belki de en çok etkilediği çocuklarımızın yaşadığı travmayı atlatabilmeleri, sosyalleşebilmeleri için etkinlikler düzenliyoruz. Depremzede çocuklarımıza psikososyal ve manevi rehberlik çerçevesinde destek sağlanıyor. Bir nebze yüzlerini güldürebilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

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