Malatya'da yıkılan bina soruşturmasında 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler sonucu kentteki binalarda hasar ve yıkım oluşması ile meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarında sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi 46 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 zanlının tutuklandığı, 12 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Konuyla ilgili 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, İstanbul, Konya ve Ordu'ya talimat yazılarak haklarında yurt dışı yasağı tedbir kararı alındığı dile getirilen açıklamada, 7 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgisine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.