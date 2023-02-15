Depremde binlerce araç da zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılan binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç da zarar gördü. Hurdaya dönen yaklaşık 2 bin araç, belediyeye ait asfalt işleme tesislerinin bulunduğu alanda toplandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde çok sayıda araç, yıkılan binaların enkazı altında kaldı. Cadde ve sokak aralarında hurdaya dönen araçlar, vinçlerle kamyonlara yüklenerek Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Metesa mevkisinde bulunan belediyeye ait asfalt işleme tesisine getirilerek boş alanda toplanıyor. Alana şu ana kadar yaklaşık 2 bin araç getirildiği, enkaz kaldırma çalışmalarıyla bu sayının daha da artacağı belirtildi. Depremzedeler, Trafik Tescil Müdürlüğü'nden belge alarak hasar gören araçlarını veya içindeki özel eşyalarını teslim alabiliyor.