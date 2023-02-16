16 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
16 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İtfaiye Binası'nda Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Doğanşehir Devlet Hastanesi'nde basın açıklaması yapacak.
(Malatya/10.30/13.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamları, aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksi, ocak ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Dr. Arnoldo Andre Tinoco ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek, ortak basın toplantısı yapacak.
(Ankara/10.00/11.30)
SPOR
1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu ilk maçları yapılacak. Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımını konuk edecek.
(Trabzon/20.45)
2- UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağında 8 maç yapılacak.