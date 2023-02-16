Amasyalı madenciler: Depremzedelerin yaralarına merhem olmaya çalıştık

Çalıştıkları madenin önünde karşılanan kahraman madenciler enkaz altında yaşadıklarını anlatırken depremzedelerin yaralarına merhem olmaya çalıştıklarını söyledi.

"Devletimiz, milletimiz çok büyük"

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Kendisini karşılayan çocuğuna sarılan madenci Hasan Kaplan, "Çok üzüldük. Çok ağladık. Ama az da olsa depremzedelerin yaralarına merhem olmaya çalıştık" dedi. Malatya ve Adıyaman'da bir kişiyi daha kurtarmak için uykusuz geceler geçirirken enkazda oyuncak bebeğine sarılmış şekilde cansız halde buldukları 4,5 yaşlarındaki çocuğu hiç unutmayacaklarını belirten maden mühendisi Kerim Kaya da, "O binada 20 kişiydik. Hepimiz de ağladık. Öyle bir acının tarifi yok. Allah bir daha göstermesin. Ayrıca orada şunu gördüm. Devletimiz çok büyük bir devlet. Milletimiz o kadar daha büyük millet. Allah bu millete, devlete zeval vermesin" diye konuştu. Arkadaşı Osman Çoban ise, "Anlatılmaz yaşanır derler ya. Orada gördüklerimizi anlatmaya kelimeler yetmez. Boğazımız düğümleniyor. Arkadaşlarımızla canla, başla çalışarak bir yurttaşımıza umut olduysak, faydamız dokunduysa ne mutlu bize" şeklinde konuştu.