Washington'daki ilköğretim öğrencilerinden Türkiye'deki depremler için anlamlı yardım

Washington'da faaliyet gösteren British International School'da okuyan 5. sınıf öğrencileri, Türkiye'de, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenlere yardım için okul etkinliğinde topladıkları parayla aldıkları yardım malzemelerini Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine getirdi.

Uluslararası İngiliz okulunun öğrencileri, yardım etkinliğinin anısına, büyükelçilik binasının avlusunda bulunan Atatürk heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Amerikalı öğrencilerle birlikte yardımları büyükelçilik binasına ulaştıran okul müdiresi Katie Benson, "10 yaşındaki 5. sınıf öğrencilerimiz, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye nasıl katkıda bulunabileceklerini öğreniyorlar. Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı deprem haberlerini duyunca yardım etmek istediler." dedi.

Benson, "Öğrencilerimiz, okulumuzdaki diğer çocuklar için bir Sevgililer Günü partisi düzenlediler. Müziği, oyunları ve atıştırmalıkları organize ettiler ve diğer öğrenciler de katılmak için para ödedi. Yaklaşık 1000 dolar topladılar ve Türk büyükelçiliğinin web sitesindeki çağrıyı gördükten sonra bu parayla uyku tulumları, battaniyeler ve el ısıtıcı satın aldılar." ifadelerine yer verdi.

Okul müdiresi, çocukların yardımları Türk Büyükelçiliğine bizzat teslim etmekten heyecan duyduklarını belirterek, "Tüm iyi dileklerimiz, depremden etkilenen insanlarla, tüm Türkiye ve Suriye ile birlikte. Küçük de olsa bir katkı sağlayabildiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.