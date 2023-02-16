Depremzedeye 4 bin TL kısa çalışma ödeneği



Depremden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanacak.

Buna göre, deprem bölgelerinde olağanüstü hal veya mücbir sebep ilan edildiği için işini yapamayacak firmalar, çalışanları için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılabilecek. Kısa çalışma ödeneği mevcut durumda 3 ay süreyle yapılabiliyor. Ancak bu durum Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yeniden düzenlenebilir.



NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

Kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük brüt kazancın yüzde 60'ı kadar ödeniyor. Brüt asgari ücret üzerinden ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği yaklaşık 4 bin lira.



Deprem bölgesindeki illerde nakdi ücret desteği de verilecek. Afet nedeniyle ücretsiz izne çıkarılma ya da işsiz kalınan dönem için İşsizlik Sigortası Fonu ve İŞKUR tarafından ödeme yapılacak.



Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor. Nakdi ücret desteği pandemi döneminde de gündeme gelmişti. O dönemde ücretsiz izne çıkarılan işçilere 1.500 TL veriliyordu.



BİR DİZİ TEDBİR ALINDI

Deprem bölgesindeki illerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şimdiye kadar bir dizi tedbir aldı. İşsizlik ödeneği, yarım çalışma ödemeleri de emekli aylıkları gibi öne çekilirken 5 Mart-28 Şubat arasındaki ödemeler dün itibarıyla hesaplara aktarıldı. Sigorta prim ödemeleri ve borçları 31 Ağustos'a kadar ertelendi.

EYT kapsamında 6 Şubat-31 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi gereken doğum, askerlik, yurtdışı borçlanması dahil tüm borçlanmalar ve Bağ-Kur'lu olup ihya kapsamına giren borçlar da ertelendi.

1 MART'TA AYLIK BAĞLANACAK

Depremde eşini, ana-babasını veya çocuğunu kaybedenlere ölüm aylığı başvurusu durumunda 1 Mart'tan geçerli olmak üzere ölüm aylığı bağlanacak.



Dul, yetim aylığı başvurusu e-Devlet, gelir, aylık, ödenek talep belgesi doldurularak doğrudan SGK'ya başvurularak ya da posta yoluyla gönderilerek yapılabilecek.



BÖLGEDEKİ MEMURA KORUMA

Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen şehirlerdeki kamu çalışanlarından idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.

Hazal ATEŞ