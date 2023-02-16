Depremzede Yaren, tedavi gördüğü hastanede hayalindeki liseye hazırlanıyor

Malatya'da yaşadıkları ev depremde hasar gördüğü için kaldıkları çadırda soğuktan etkilenerek rahatsızlanan ve tedavi için ailesiyle İstanbul'a gelen 13 yaşındaki Yaren Barca, bu yıl gireceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında iyi bir puan alıp hayalindeki liseye girebilmek için hastanede derslerine çalışıyor, test kitaplarını bir an olsun yanından ayırmıyor.

Yaren Barca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya'da bir apartmanın birinci katındaki evlerinde annesi ve ablasıyla yakalandı. Uyudukları sırada meydana gelen deprem esnasında hızla dışarı kaçan Barca ailesinin evleri hasar gördü.

Birkaç gün ailesiyle çadırda kalan Yaren Barca, kentteki soğuk havanın da etkisiyle rahatsızlandı.

Depremden 4 gün sonra ailesiyle tedavisi için İstanbul'a gelen Barca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Barca'ya burada yapılan tetkikler sonucunda alt solunum yolu ve üriner enfeksiyon teşhisi konuldu.

Tedavisi devam eden Barca, okumaya dair hedeflerinden ise bir an olsun vazgeçmedi. LGS sınavına hazırlanan ve Galatasaray Lisesi'nde okumak isteyen Barca, hastanede test kitaplarına dört elle sarılıp, hayalini gerçekleştirmek için azimle ders çalışıyor.

- "Psikoloji okumak istediğim için iyi bir yolda gitmeliyim"

Yaren Barca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem olurken uyandıklarını, kendilerini evden dışarı attıklarını ve şok yaşadıklarını anlattı.

İkinci depreme de dayısı ile yine kendi evlerindeyken yakalandıklarını ve hemen dışarı çıktıklarını söyleyen Barca, depremin ilk günü kalacakları bir çadır olmadığını, sonraki günlerde ise çadırda kaldıklarını ifade etti.

Havanın soğuk olması nedeniyle orada hastalandığını aktaran Barca, tedavi görmek için ailesiyle uçakla İstanbul'a geldiklerini ve hemen hastaneye başvurduklarını dile getirdi.

Barca, hastanede bir yandan sınava hazırlandığına işaret ederek, şunları aktardı:

"LGS sınavına hazırlanıyorum. Burada da çalışmaya devam ediyorum. Olabildiğince toparlanmaya ve derslerime odaklanmaya çalışıyorum. LGS'de aksaklık yaşamak istemiyorum. Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyorum. Sonra da psikoloji okumak istediğim için iyi bir yolda gitmem gerekiyor. Toparlanması gerekiyor insanın. Bir an önce derslerine dönmesi ve geri kalanların arkada bırakılması gerekiyor."

- Yaren'in annesi, kızları için "eğitim desteği" istiyor

Yaren Barca'nın annesi 44 yaşındaki Zeynep Horoz da "Evimizi, şehrimizi ve tüm sevdiklerimizi kaybettik. Çok kaybımız oldu. Çok büyük bir acı." diyerek duygularını dile getirdi.

Horoz, Malatya'da zor olan yaşamlarının deprem sonrası daha da zorlaştığını belirterek, "Benim önce Allah'ım, sonra iki çocuğum var. Büyüklerime sesleniyorum: Ne olur bize el uzatın. En çok çocuklarımın eğitimine el uzatın. Devletimden, büyüklerimden tek istediğim çocuklarımın eğitimine yardımcı olun." diye konuştu.

- "Yaren bir an önce çıkmak, derslerine çalışıp LGS sınavını kazanmak istiyor"

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan da Barca ve hastanede tedavi gören diğer depremzedeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Demirhan, kendilerine başvurduğunda alt solunum yolu ve üriner enfeksiyonu nedeniyle ciddi karın ağrısı yaşayan Yaren'in çocuk kliniğindeki hekimlerce tedavisinin yapıldığını dile getirdi.

Yaren'in birkaç gün daha antibiyotik tedavisi göreceğini aktaran Demirhan, ardından kendisini şifayla taburcu edeceklerini kaydetti. Demirhan, "Yaren bir an önce çıkmak, derslerine çalışıp LGS sınavını kazanmak istiyor. Hevesli, çalışkan bir öğrencimiz." ifadelerini kullandı.

- "Hastalarımız multidisipliner yaklaşımla tedavi ediliyor"

Bu arada, hastanede tedavi gören diğer depremzedeler hakkında da bilgi veren Demirhan, depremin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı, 112 Acil Sağlık ekibi veya kendi imkanlarıyla gelen 537 kişiden 491'inin teşhis ve tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Recep Demirhan, yatarak tedavi gören 46 yaralıdan 12'sinin yoğun bakımda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kısmında crush ve kompartman sendromu, bir kısmında akut tubuler nekroza (akut böbrek yetmezliği) bağlı diyalize girme durumları var. Ciddi şekilde tedaviye ihtiyaç duyan 12-13 hastamız var. Bir tane de çocuk yoğun bakımda hastamız var. Diğer hastaların da ortopedi, plastik, nefroloji, iç hastalıkları kliniklerince crush ve buna bağlı tedavileri devam ediyor. Burası büyük bir hastane. Multidisipliner yaklaşımla hastalarımızın tüm tedavileri gerçekleştiriliyor."

- Hatay'da enkazdan kurtarılan anne ile kızları da yakında taburcu edilecek

Demirhan, depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde 3,5 saat enkaz altında kalan ve şu anda hastanelerinde tedavi gören 35 yaşındaki Gökçe Korkmaz ile kızları 8 yaşındaki Fatma Ekin ve 9 yaşındaki Gülseren'in sağlık durumlarına ilişkin de bilgi verdi.

Korkmaz ailesinin enkazdan çıkartıldıktan sonra önce Adana Şehir Hastanesi'ne, ardından ambulans uçakla hastanelerine ulaştırıldığını anlatan Demirhan, "Çocukların kollarında ve bacaklarında kompartman sendromuna bağlı crush yaralanmalar var. Bunların tedavileri hastanemizin plastik cerrahisi ve ortopedi kliniği tarafından gerçekleştiriliyor. Birkaç gün daha bizimle olacak hastalarımız. Tedavilerini gerçekleştirdikten sonra da uygun şekilde istedikleri yere onları nakledeceğiz." diye konuştu.