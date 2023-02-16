Koyunlar yalnız gelince şüphelendiler, cansız bedenini buldular

Çobanlık yaptığı öğrenilen kadının koyunları otlatmaya götürdüğü, daha sonra koyunların tek başına yaşadığı yere gelince yakınlarının dağlık alanda arama yaptıkları ve talihsiz kadının cansız bedenini buldukları ortaya çıktı.

Olay, 11 Şubat günü ilçeye bağlı Güzeltepe Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Çobanlık yaptığı öğrenilen Emine Metin, öğle saatlerinde sürüyü otlatmak için dağlık alana gitti. Bu esnada kendisinden bir daha haber alınamayan Metin'in yakınları, durumdan şüphelendi. Emine Metin'i aramak için dağlık alanda arama yapan yakınları, talihsiz kadını karnından vurulmuş ve hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Emine Metin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Metin'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Koyunlar yalnız dönünce şüphelenmişler

Öte yandan evli olduğu öğrenilen Emine Metin'in çocuklarının, koyun sürüsünün yalnız döndüklerini görünce durumdan şüphelendikleri ve Metin'i aramaya çıktıkları öğrenildi. Emine Metin'in cenazesi ise Pazartesi günü Orta Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.